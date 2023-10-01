https://ria.ru/20231001/tekhnika-1899801891.html

Кадыров осмотрел технику НАТО, захваченную спецназом "Ахмат" в зоне СВО

Кадыров осмотрел технику НАТО, захваченную спецназом "Ахмат" в зоне СВО - РИА Новости, 01.10.2023

Кадыров осмотрел технику НАТО, захваченную спецназом "Ахмат" в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, захваченные российскими бойцами в зоне СВО, которые в настоящее время находятся на... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T21:28

2023-10-01T21:28

2023-10-01T21:28

россия

украина

сша

рамзан кадыров

владимир путин

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:213:992:771_1920x0_80_0_0_5f2ebc93d850d3eef2571bcd7e2c1eae.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, захваченные российскими бойцами в зоне СВО, которые в настоящее время находятся на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "Ахмат" управления Росгвардии по региону. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Посетил в селении Ахмат-Юрт базу специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "АХМАТ" УФСВНГ РФ по Чеченской республике... В ходе посещения базы я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую наши воины отбили у украинских нацистов в зоне проведения специальной военной операции", - написал Кадыров.Глава Чечни подчеркнул, что техника НАТО, о которой "еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов", на сегодняшний день "сиротливо простаивает на стоянке". Кадыров также положительно оценил условия несения службы бойцов, отметил их дисциплину в тактико-боевых учениях и физических занятиях. "У личного состава для службы имеются все условия - от бытовых до подготовительных и боевых. Воины ни в чем не нуждаются, активно тренируются, повышают свой профессиональный уровень. По расписанию занимаются тактико-боевыми учениями и получают физические нагрузки", - добавил он. База специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "Ахмат" Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике находится в селении Ахмат-Юрт в Курчалоевском районе республики. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899245152.html

https://ria.ru/20230311/kadyrov-1857163881.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, рамзан кадыров, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)