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День Сухопутных войск России

День Сухопутных войск России - РИА Новости, 01.10.2023

День Сухопутных войск России

День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:37

2023-10-01T00:37

2023-10-01T00:37

справки

ссср

россия

вооруженные силы рф

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День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года. История Сухопутных войск России началась 1 октября (11 октября по новому стилю) 1550 года. В этот день царь Иван Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", в соответствии с которым были созданы стрелецкие полки ("огнестрельная пехота") и постоянная сторожевая служба, а "наряд" артиллерии выделен в самостоятельный род войск. Кроме того, Иваном Грозным была упорядочена система комплектования поместного войска, установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное время, организовано централизованное управление армией и ее снабжение. Тем самым было создано первое постоянное войско Русского государства, имевшее признаки регулярной армии.Следующим важным этапом в развитии сухопутных войск стал период правления Петра I. В ноябре 1699 года царь издал указ "О приеме в службу солдат из вольных людей". С этих пор стал действовать рекрутский принцип формирования войска, а после окончания Северной войны 1700-1721 годов в России появилась регулярная армия. Однако министерство военно-сухопутных сил было создано только в годы правления Александра I. 20 сентября (8 сентября по старому стилю) 1802 года царь издал манифест "Об учреждении министерств", на основании которого вместо коллегий были созданы министерства, в том числе министерство военно-сухопутных сил. Реформирование армии продолжил Александр II, который реорганизовал ее структуру, способы комплектования, организацию и вооружение войск, а также систему подготовки военных кадров. Кроме того, вместо рекрутского набора в армию была введена всеобщая воинская повинность.Со второй половины XIX века в сухопутных войсках начали происходить качественные изменения. Большое значение приобрела техническая составляющая. Активно развивались инженерные, воздухоплавательные и железнодорожные подразделения сухопутных войск. Кроме того, появились новые специальные войска – химической и биологической защиты. Однако войны и революции начала XX столетия привели к фактическому уничтожению старой российской армии.После Октябрьской революции 1917 года в России была создана новая Рабоче-крестьянская Красная Армия, основу которой также составляли сухопутные войска, включавшие различные рода войск (стрелковые, кавалерию, артиллерию, броневые силы) и специальные войска (инженерные, связи, автомобильные, химические и др.). Она прошла боевое крещение в условиях Гражданской войны (1917-1922) и военной интервенции. Дальнейшее развитие сухопутные войска получили в ходе военной реформы 1924-1925 годов. Сухопутные войска сыграли решающую роль в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, так как основные сражения происходили именно на суше. В ходе войны их численность почти удвоилась, сложилась гибкая и достаточно эффективная структура, отвечавшая условиям ведения вооруженной борьбы против хорошо оснащенной в техническом отношении армии противника. Сухопутные войска развивались в основном в направлении усиления ударной и огневой мощи, что обеспечивалось прежде всего ростом бронетанковых и механизированных войск и артиллерии. Коренным образом в годы войны изменилась техническая оснащенность сухопутных войск. В целом их вооружение обновилось более чем на 80%.После окончания войны произошло официальное оформление Сухопутных войск как вида Вооруженных Сил СССР. 23 марта 1946 года приказом начальника Генерального штаба Верховного Совета СССР Маршала Советского Союза Александра Василевского, изданным на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 25 февраля 1946 года, был сформирован орган управления – Главкомат Сухопутных войск. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, который одновременно являлся заместителем народного комиссара Вооруженных Сил СССР по Сухопутным войскам.В дальнейшем Сухопутные войска развивались на базе новейшей военной техники и достижений военной науки. Они получили на вооружение тактические и оперативно-тактические ракеты, ядерное оружие, танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, новые системы ствольной и реактивной артиллерии, зенитные ракетные комплексы и самоходные зенитные артиллерийские установки, эффективные средства управления. Была осуществлена полная моторизация Сухопутных войск.Новые масштабные изменения произошли в российской армии после распада Советского Союза (1991). Начался процесс реформирования Сухопутных войск в целях приведения в соответствие с изменившимися военно-политическими условиями и экономическими возможностями государства. Причем на первых порах военная реформа, по сути дела, свелась к простому сокращению Вооруженных Сил СССР и Сухопутных войск, в том числе.Начиная с 2009 года, в рамках придания Вооруженным Силам РФ нового облика, в Сухопутных войсках произошли значительные структурные преобразования. Основным тактическим соединением Сухопутных войск стали бригады постоянной готовности, сформированные вместо громоздких и трудно управляемых дивизий.Современные Сухопутные войска – наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов РФ. В своем составе они имеют мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, войска связи. По своим боевым возможностям они способны во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил вести наступление в целях разгрома группировки противника, наносить огневые удары на большую глубину, отражать вторжение противника, его крупных воздушных десантов, прочно удерживать занимаемые территории, районы и рубежи. Организационно Сухопутные войска состоят из общевойсковых армий (оперативных командований), мотострелковых (в том числе горных), танковых, десантно-штурмовых бригад, бригад прикрытия, военных баз, пулеметно-артиллерийской дивизии, учебных центров, соединений и частей ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, специальных войск и некоторых других организаций и учреждений.Объединения и соединения Сухопутных войск входят в состав четырех военных округов (объединенных стратегических командований) и составляют основу группировок войск (сил) на стратегических направлениях. Главнокомандующим Сухопутными войсками является генерал армии Олег Салюков. В настоящее время военнослужащие сухопутных войск достойно хранят и приумножают боевые традиции ветеранов-фронтовиков, вносят весомый вклад в укрепление безопасности страны.В рамках реализации Государственной программы вооружения спланировано и проведено комплексное переоснащение Сухопутных войск на новые и современные образцы вооружения и военной техники.Подразделения войсковой ПВО активно эксплуатируют и применяют модернизированные зенитные ракетные системы "С-300В4", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2 (М3)", "Тор-М2 (М2У)", новые переносные зенитно-ракетные комплексы. В ракетно-артиллерийских частях несут боевое дежурство оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г(С)", самоходные гаубицы "Мста-С" с автоматизированной системой управления наведением.Подразделения связи используют современные средства связи тактического звена управления – командно-штабные машины, станции спутниковой связи, радиорелейные станции. Общевойсковые и танковые подразделения укомплектованы модернизированными образцами бронетанкового вооружения и техники – танками Т-72Б3 (М), Т-80БВМ и Т-90М, бронетранспортерами БТР80 и БТР-82А (М), боевыми машинами пехоты – БМП-1, БМП-2, БМП-3. Военнослужащие Сухопутных войск также имеют современную боевую экипировку.Все имеющиеся образцы вооружения, военной и специальной техники стоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике, других современных локальных конфликтах и сейчас успешно применяются в ходе специальной военной операции.За последние годы в составе Сухопутных войск сформированы несколько десятков новых соединений, в частности, 14 бригад армейской авиации, что повысило мобильность и огневые возможности общевойсковых объединений.Усовершенствована и нормативная база. Обновлены боевые уставы Сухопутных войск, наставления по проведению тактических учений с боевой и без боевой стрельбы, курсы стрельб и вождения, сборник нормативов по боевой подготовке. В новых руководящих документах большое внимание уделено индивидуальной подготовке военнослужащих.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия, вооруженные силы рф