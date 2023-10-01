https://ria.ru/20231001/spetstekhnika-1899744355.html
Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации
Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 01.10.2023
Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации
Партию конфискованной у черных лесорубов спецтехники в Приморье отправят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:29
2023-10-01T13:29
2023-10-01T16:59
надежные люди
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Партию конфискованной у черных лесорубов спецтехники в Приморье отправят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в телеграм-канале. "Крупную партию конфискованной у черных лесорубов и недобросовестных недропользователей спецтехники отправим на следующей неделе нашим ребятам на СВО. Там она принесет гораздо больше пользы, чем если будет простаивать на арестплощадке", - написал Кожемяко.Правительство региона, как опубликовано в релизе на официальном сайте, уточняет, что изъятую у черных лесорубов и золотодобытчиков спецтехнику отремонтируют, а "после ремонта и окраски она готова для отправки в ближайшие дни на фронт".Отмечается, что среди конфискованных "трофеев" - тракторы МТЗ и ДТ, грузовики ЗИЛ и "Камаз" советских времен, современные бульдозеры и лесозаготовительные комбайны, а также легковой транспорт.
https://ria.ru/20230930/dorogi-1899640882.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, приморский край
Надежные люди, Олег Кожемяко, Приморский край
Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации
Кожемяко: крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости.
Партию конфискованной у черных лесорубов спецтехники в Приморье отправят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в телеграм-канале
.
"Крупную партию конфискованной у черных лесорубов и недобросовестных недропользователей спецтехники отправим на следующей неделе нашим ребятам на СВО. Там она принесет гораздо больше пользы, чем если будет простаивать на арестплощадке", - написал Кожемяко.
Правительство региона, как опубликовано в релизе на официальном сайте, уточняет, что изъятую у черных лесорубов и золотодобытчиков спецтехнику отремонтируют, а "после ремонта и окраски она готова для отправки в ближайшие дни на фронт".
Отмечается, что среди конфискованных "трофеев" - тракторы МТЗ и ДТ, грузовики ЗИЛ и "Камаз" советских времен, современные бульдозеры и лесозаготовительные комбайны, а также легковой транспорт.
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