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Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 01.10.2023
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Надежные люди
 
13:29 01.10.2023 (обновлено: 16:59 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/spetstekhnika-1899744355.html
Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации
Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 01.10.2023
Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации
Партию конфискованной у черных лесорубов спецтехники в Приморье отправят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:29
2023-10-01T16:59
надежные люди
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Партию конфискованной у черных лесорубов спецтехники в Приморье отправят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в телеграм-канале. "Крупную партию конфискованной у черных лесорубов и недобросовестных недропользователей спецтехники отправим на следующей неделе нашим ребятам на СВО. Там она принесет гораздо больше пользы, чем если будет простаивать на арестплощадке", - написал Кожемяко.Правительство региона, как опубликовано в релизе на официальном сайте, уточняет, что изъятую у черных лесорубов и золотодобытчиков спецтехнику отремонтируют, а "после ремонта и окраски она готова для отправки в ближайшие дни на фронт".Отмечается, что среди конфискованных "трофеев" - тракторы МТЗ и ДТ, грузовики ЗИЛ и "Камаз" советских времен, современные бульдозеры и лесозаготовительные комбайны, а также легковой транспорт.
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Влада Копылова
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олег кожемяко, приморский край
Надежные люди, Олег Кожемяко, Приморский край
Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации

Кожемяко: крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации

© Фото : Правительство Приморского краяКонфискованная у чёрных лесорубов спецтехника в Приморье, которую отправят в зону спецоперации
Конфискованная у чёрных лесорубов спецтехника в Приморье, которую отправят в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : Правительство Приморского края
Конфискованная у чёрных лесорубов спецтехника в Приморье, которую отправят в зону спецоперации
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Партию конфискованной у черных лесорубов спецтехники в Приморье отправят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в телеграм-канале.
"Крупную партию конфискованной у черных лесорубов и недобросовестных недропользователей спецтехники отправим на следующей неделе нашим ребятам на СВО. Там она принесет гораздо больше пользы, чем если будет простаивать на арестплощадке", - написал Кожемяко.
Правительство региона, как опубликовано в релизе на официальном сайте, уточняет, что изъятую у черных лесорубов и золотодобытчиков спецтехнику отремонтируют, а "после ремонта и окраски она готова для отправки в ближайшие дни на фронт".
Отмечается, что среди конфискованных "трофеев" - тракторы МТЗ и ДТ, грузовики ЗИЛ и "Камаз" советских времен, современные бульдозеры и лесозаготовительные комбайны, а также легковой транспорт.
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Надежные людиОлег КожемякоПриморский край
 
 
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