https://ria.ru/20231001/spetstekhnika-1899744355.html

Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации

Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации - РИА Новости, 01.10.2023

Крупную партию спецтехники отправят из Приморья в зону спецоперации

Партию конфискованной у черных лесорубов спецтехники в Приморье отправят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T13:29

2023-10-01T13:29

2023-10-01T16:59

надежные люди

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Партию конфискованной у черных лесорубов спецтехники в Приморье отправят в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Кожемяко в телеграм-канале. "Крупную партию конфискованной у черных лесорубов и недобросовестных недропользователей спецтехники отправим на следующей неделе нашим ребятам на СВО. Там она принесет гораздо больше пользы, чем если будет простаивать на арестплощадке", - написал Кожемяко.Правительство региона, как опубликовано в релизе на официальном сайте, уточняет, что изъятую у черных лесорубов и золотодобытчиков спецтехнику отремонтируют, а "после ремонта и окраски она готова для отправки в ближайшие дни на фронт".Отмечается, что среди конфискованных "трофеев" - тракторы МТЗ и ДТ, грузовики ЗИЛ и "Камаз" советских времен, современные бульдозеры и лесозаготовительные комбайны, а также легковой транспорт.

https://ria.ru/20230930/dorogi-1899640882.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег кожемяко, приморский край