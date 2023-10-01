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ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899754107.html
ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Запорожском направлении
ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.10.2023
ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ за сутки на запорожском направлении отбили 2 атаки ВСУ у Работино и Вербового, уничтожено до 30 солдат ВСУ и 8 единиц техники, включая одну артиллерийскую РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:43
2023-10-01T14:43
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ за сутки на запорожском направлении отбили 2 атаки ВСУ у Работино и Вербового, уничтожено до 30 солдат ВСУ и 8 единиц техники, включая одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отражены две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сообщили в ведомстве. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника 65-й механизированной бригады ВСУ севернее Работино. "Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899749957.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ за сутки на запорожском направлении отбили 2 атаки ВСУ у Работино и Вербового, уничтожено до 30 солдат ВСУ и 8 единиц техники, включая одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отражены две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
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Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника 65-й механизированной бригады ВСУ севернее Работино.
"Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в ведомстве.
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