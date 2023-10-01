https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899754107.html

ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Запорожском направлении

ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.10.2023

ВС России уничтожили до 30 солдат ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ за сутки на запорожском направлении отбили 2 атаки ВСУ у Работино и Вербового, уничтожено до 30 солдат ВСУ и 8 единиц техники, включая одну артиллерийскую РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:43

2023-10-01T14:43

2023-10-01T14:43

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ за сутки на запорожском направлении отбили 2 атаки ВСУ у Работино и Вербового, уничтожено до 30 солдат ВСУ и 8 единиц техники, включая одну артиллерийскую систему М777 производства США, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отражены две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сообщили в ведомстве. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника 65-й механизированной бригады ВСУ севернее Работино. "Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899749957.html

https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899749839.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность