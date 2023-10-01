https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899752511.html

Российская ПВО сбила украинский Су-25 над Клещеевкой

Российская ПВО сбила украинский Су-25 над Клещеевкой - РИА Новости, 01.10.2023

Российская ПВО сбила украинский Су-25 над Клещеевкой

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Клещеевкой, а также 37 украинских дронов и другие цели, сообщило в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:30

2023-10-01T14:30

2023-10-01T14:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

су-25

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Клещеевкой, а также 37 украинских дронов и другие цели, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила пять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 37 беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 483 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7314 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12 247 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 656 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, украина, россия, су-25, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)