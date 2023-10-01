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ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.10.2023
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, поразили склад вооружения противника, сообщили в РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:25
2023-10-01T14:25
2023-10-01T14:32
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, поразили склад вооружения противника, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп украинских войск."В районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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россия, безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, поразили склад вооружения противника, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп украинских войск.
"В районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области
поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
", - сообщили в Минобороны.
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