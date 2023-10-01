https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899751079.html

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.10.2023

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, поразили склад вооружения противника, сообщили в РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:25

2023-10-01T14:25

2023-10-01T14:32

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, поразили склад вооружения противника, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп украинских войск."В районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231001/ataki-1899752212.html

https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899749957.html

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николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины