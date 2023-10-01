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ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 01.10.2023 (обновлено: 14:32 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899751079.html
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.10.2023
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, поразили склад вооружения противника, сообщили в РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:25
2023-10-01T14:32
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, поразили склад вооружения противника, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп украинских войск."В районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231001/ataki-1899752212.html
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россия, безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, поразили склад вооружения противника, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп украинских войск.
"В районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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