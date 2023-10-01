https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899749957.html
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.10.2023
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:19
2023-10-01T14:19
2023-10-01T15:16
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вооруженные силы украины
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клещеевка
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Украинская армия потеряла:Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Краб" польского производства и гаубицу Д-20.Краснолиманское направлениеБойцы Центральной группировки отразили три атаки штурмовиков ВСУ и боевиков "Азова"* в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества."Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", — добавили в министерстве.Потери ВСУ составили: Также российские военные поразили две гаубицы Д-30.Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области.Штурмовая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили украинских бойцов и технику в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного в ДНР.ВСУ потеряли до 35 военных и два автомобиля.Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили гаубицу FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".Запорожское направлениеРоссийские военные совместно с армейской и штурмовой авиацией отразили две атаки ВСУ в направлении Работино и Вербового в Запорожской области.Помимо этого, авиация и артиллерия поразили военных и технику 65-й механизированной бригады ВСУ севернее Работино.Противник потерял:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийскую систему М777 производства США.Купянское направлениеВоенные Западной группировки огнем артиллерии и ударами авиации поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах Загоруйковки и Ивановки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.Противник потерял до 25 военных и два автомобиля.Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевую машину РСЗО "Град"."В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", — отметили в ведомстве.Херсонское направлениеРоссийские бойцы продолжили наносить удары по ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив до 30 украинских военных, два автомобиля и гаубицу Д-30."Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — рассказали в министерстве.Также российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Снегиревки.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Клещеевка
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили
в Минобороны.
«
"Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Украинская армия потеряла:
- свыше 150 военнослужащих убитыми и ранеными;
- два танка;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10";
- станцию радиоэлектронной разведки "Пластун".
Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Краб" польского производства и гаубицу Д-20.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Краснолиманское направление
Бойцы Центральной группировки отразили три атаки штурмовиков ВСУ и боевиков "Азова"* в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.
«
"Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", — добавили в министерстве.
- свыше 65 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа.
Также российские военные поразили две гаубицы Д-30.
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Подразделения группировки "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области.
Штурмовая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили украинских бойцов и технику в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного в ДНР.
ВСУ потеряли до 35 военных и два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили гаубицу FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".
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Российские военные совместно с армейской и штурмовой авиацией отразили две атаки ВСУ в направлении Работино и Вербового в Запорожской области.
Помимо этого, авиация и артиллерия поразили военных и технику 65-й механизированной бригады ВСУ севернее Работино.
- до 30 военнослужащих;
- танк;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
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Военные Западной группировки огнем артиллерии и ударами авиации поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах Загоруйковки и Ивановки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.
Противник потерял до 25 военных и два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевую машину РСЗО "Град".
«
"В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", — отметили в ведомстве.
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Российские бойцы продолжили наносить удары по ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив до 30 украинских военных, два автомобиля и гаубицу Д-30.
«
"Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — рассказали в министерстве.
Также российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Снегиревки.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении