Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 01.10.2023 (обновлено: 15:16 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899749957.html
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 01.10.2023
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:19
2023-10-01T15:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
клещеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890029263_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_0e33b3500ad0374cae5a74e6597a8e33.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в ведомстве.Украинская армия потеряла:Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Краб" польского производства и гаубицу Д-20.Краснолиманское направлениеБойцы Центральной группировки отразили три атаки штурмовиков ВСУ и боевиков "Азова"* в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества."Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", — добавили в министерстве.Потери ВСУ составили: Также российские военные поразили две гаубицы Д-30.Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области.Штурмовая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили украинских бойцов и технику в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного в ДНР.ВСУ потеряли до 35 военных и два автомобиля.Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили гаубицу FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".Запорожское направлениеРоссийские военные совместно с армейской и штурмовой авиацией отразили две атаки ВСУ в направлении Работино и Вербового в Запорожской области.Помимо этого, авиация и артиллерия поразили военных и технику 65-й механизированной бригады ВСУ севернее Работино.Противник потерял:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийскую систему М777 производства США.Купянское направлениеВоенные Западной группировки огнем артиллерии и ударами авиации поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах Загоруйковки и Ивановки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.Противник потерял до 25 военных и два автомобиля.Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевую машину РСЗО "Град"."В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", — отметили в ведомстве.Херсонское направлениеРоссийские бойцы продолжили наносить удары по ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив до 30 украинских военных, два автомобиля и гаубицу Д-30."Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — рассказали в министерстве.Также российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Снегиревки.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230928/spetsoperatsiya-1899085453.html
https://ria.ru/20230924/aviatsiya-1898292713.html
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899335224.html
https://ria.ru/20230930/iskander-1899676786.html
https://ria.ru/20231001/ataki-1899752212.html
россия
украина
клещеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890029263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c72fa0fd9249a14e4eb5a278104a859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Клещеевка
Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские военные отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Украинская армия потеряла:
  • свыше 150 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10";
  • станцию радиоэлектронной разведки "Пластун".
Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Краб" польского производства и гаубицу Д-20.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Краснолиманское направление

Бойцы Центральной группировки отразили три атаки штурмовиков ВСУ и боевиков "Азова"* в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.
«
"Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", — добавили в министерстве.
Потери ВСУ составили:
  • свыше 65 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
Также российские военные поразили две гаубицы Д-30.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ
28 сентября, 05:34

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области.
Штурмовая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили украинских бойцов и технику в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного в ДНР.
ВСУ потеряли до 35 военных и два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили гаубицу FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР
24 сентября, 09:57

Запорожское направление

Российские военные совместно с армейской и штурмовой авиацией отразили две атаки ВСУ в направлении Работино и Вербового в Запорожской области.
Помимо этого, авиация и артиллерия поразили военных и технику 65-й механизированной бригады ВСУ севернее Работино.
Противник потерял:
  • до 30 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Награждение российских военных, уничтоживших танк Leopard - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Военные получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard
29 сентября, 06:29

Купянское направление

Военные Западной группировки огнем артиллерии и ударами авиации поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах Загоруйковки и Ивановки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.
Противник потерял до 25 военных и два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские бойцы поразили гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевую машину РСЗО "Град".
«
"В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", — отметили в ведомстве.
Уничтожение Искандерами эшелона с бронетехникой ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Комплексы "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
30 сентября, 21:27

Херсонское направление

Российские бойцы продолжили наносить удары по ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив до 30 украинских военных, два автомобиля и гаубицу Д-30.
«
"Кроме того, на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — рассказали в министерстве.
Также российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Снегиревки.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 14:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаКлещеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала