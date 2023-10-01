https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899749839.html
Российские войска отразили три атаки на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили три атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.10.2023
Российские войска отразили три атаки на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" вместе с авиацией и артиллерией отразила три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:19
2023-10-01T14:19
2023-10-01T14:34
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" вместе с авиацией и артиллерией отразила три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского и Серебрянского лесничества, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также поражены две гаубицы Д-30", - заявили в Минобороны РФ.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские войска отразили три атаки на Краснолиманском направлении
Минобороны: на Краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ и "Азова"