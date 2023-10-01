https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899749839.html

Российские войска отразили три атаки на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили три атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.10.2023

Российские войска отразили три атаки на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" вместе с авиацией и артиллерией отразила три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:19

2023-10-01T14:19

2023-10-01T14:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" вместе с авиацией и артиллерией отразила три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Торского и Серебрянского лесничества, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также поражены две гаубицы Д-30", - заявили в Минобороны РФ.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина