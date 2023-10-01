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На Краснолиманском направлении уничтожили боевиков "Азова"*
На Краснолиманском направлении уничтожили боевиков "Азова"* - РИА Новости, 01.10.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили боевиков "Азова"*
Группировка войск "Центр" уничтожила на Краснолиманском направлении 50 украинских военных, в том числе боевиков из спецбригады "Азов"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T05:04
2023-10-01T05:04
2023-10-01T08:47
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Группировка войск "Центр" уничтожила на Краснолиманском направлении 50 украинских военных, в том числе боевиков из спецбригады "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук."На Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*", — сказал офицер.Также российские военные уничтожили боевую бронированную машину и пикап противника.Средства ПВО группировки сбили беспилотный летательный аппарат "Лелека-100". Кроме того, армейская авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Торское.* Запрещенная в России террористическая организация
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вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
На Краснолиманском направлении уничтожили боевиков "Азова"*
На Краснолиманском направлении уничтожили 50 солдат ВСУ, в том числе из "Азова"
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Группировка войск "Центр" уничтожила на Краснолиманском направлении 50 украинских военных, в том числе боевиков из спецбригады "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ
и 12-й бригады специального назначения "Азов"*", — сказал офицер.
Также российские военные уничтожили боевую бронированную машину и пикап противника.
Средства ПВО группировки сбили беспилотный летательный аппарат "Лелека-100".
Кроме того, армейская авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Торское.
* Запрещенная в России террористическая организация
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