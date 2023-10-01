https://ria.ru/20231001/spetsoperatsiya-1899699620.html

На Краснолиманском направлении уничтожили боевиков "Азова"*

На Краснолиманском направлении уничтожили боевиков "Азова"* - РИА Новости, 01.10.2023

На Краснолиманском направлении уничтожили боевиков "Азова"*

Группировка войск "Центр" уничтожила на Краснолиманском направлении 50 украинских военных, в том числе боевиков из спецбригады "Азов"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T05:04

2023-10-01T05:04

2023-10-01T08:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Группировка войск "Центр" уничтожила на Краснолиманском направлении 50 украинских военных, в том числе боевиков из спецбригады "Азов"*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук."На Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*", — сказал офицер.Также российские военные уничтожили боевую бронированную машину и пикап противника.Средства ПВО группировки сбили беспилотный летательный аппарат "Лелека-100". Кроме того, армейская авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Торское.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231001/alaudinov-1899698559.html

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вооруженные силы украины, украина, россия