Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на выборах
Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на парламентских выборах в Словакии
Роберт Фицо. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили лидера словацкой партии Smer Роберта Фицо с победой на парламентских выборах и отметили, что позиция экс-премьера Словакии относительно конфликта на Украине и миграции совпадает с венгерской.
"Угадайте, кто вернулся! Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом. С нетерпением жду этого!" - написал Орбан в соцсети Х.
Сийярто в соцсети Facebook* написал, что "итоги выборов дают шанс снова сформировать в Словакии стабильное правительство и обеспечить дальнейшее развитие словацко-венгерских отношений".
"В последние годы все достижения, которые помогли отношениям между двумя странами, такие как строительство мостов или открытие пограничных переходов, являются результатом соглашений, заключенных с бывшим правительством Роберта Фицо. Роберт Фицо, кроме того, думает о войне, миграции и гендерных вопросах так же, как и мы. Его победа дает серьезный шанс укрепить союз V4 ("Вышеградская четверка", куда входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - ред.)", - отметил он.
"Поздравляем и желаем успехов!" - добавил глава венгерского МИД по-словацки.
В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствовали о том, что на выборах с 22,94% голосов избирателей побеждает партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Политик выступает против военной поддержки Украины. На втором месте либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), ее лидером является замглавы Европарламента Михал Шимечка. Третье место получила партия Hlas (14,7%), ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что поручит формирование нового правительства победителю выборов, который будет иметь шансы на поддержку большинства депутатов в новом парламенте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.