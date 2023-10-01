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Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на выборах - РИА Новости, 01.10.2023
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16:47 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899772111.html
Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на выборах
Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на выборах - РИА Новости, 01.10.2023
Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили лидера словацкой партии Smer Роберта Фицо с победой на парламентских... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:47
2023-10-01T16:47
в мире
словакия
венгрия
украина
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петер сийярто
роберт фицо
facebook
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БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили лидера словацкой партии Smer Роберта Фицо с победой на парламентских выборах и отметили, что позиция экс-премьера Словакии относительно конфликта на Украине и миграции совпадает с венгерской. "Угадайте, кто вернулся! Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом. С нетерпением жду этого!" - написал Орбан в соцсети Х. Сийярто в соцсети Facebook* написал, что "итоги выборов дают шанс снова сформировать в Словакии стабильное правительство и обеспечить дальнейшее развитие словацко-венгерских отношений". "В последние годы все достижения, которые помогли отношениям между двумя странами, такие как строительство мостов или открытие пограничных переходов, являются результатом соглашений, заключенных с бывшим правительством Роберта Фицо. Роберт Фицо, кроме того, думает о войне, миграции и гендерных вопросах так же, как и мы. Его победа дает серьезный шанс укрепить союз V4 ("Вышеградская четверка", куда входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - ред.)", - отметил он. "Поздравляем и желаем успехов!" - добавил глава венгерского МИД по-словацки. В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствовали о том, что на выборах с 22,94% голосов избирателей побеждает партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Политик выступает против военной поддержки Украины. На втором месте либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), ее лидером является замглавы Европарламента Михал Шимечка. Третье место получила партия Hlas (14,7%), ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини. Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что поручит формирование нового правительства победителю выборов, который будет иметь шансы на поддержку большинства депутатов в новом парламенте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231001/smer-1899768350.html
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в мире, словакия, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто, роберт фицо, facebook, европарламент
В мире, Словакия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Роберт Фицо, Facebook, Европарламент
Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на выборах

Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на парламентских выборах в Словакии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили лидера словацкой партии Smer Роберта Фицо с победой на парламентских выборах и отметили, что позиция экс-премьера Словакии относительно конфликта на Украине и миграции совпадает с венгерской.
"Угадайте, кто вернулся! Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом. С нетерпением жду этого!" - написал Орбан в соцсети Х.
Лидер партии Smer Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Победившая в Словакии партия ожидает поручения сформировать правительство
Вчера, 16:21
Сийярто в соцсети Facebook* написал, что "итоги выборов дают шанс снова сформировать в Словакии стабильное правительство и обеспечить дальнейшее развитие словацко-венгерских отношений".
"В последние годы все достижения, которые помогли отношениям между двумя странами, такие как строительство мостов или открытие пограничных переходов, являются результатом соглашений, заключенных с бывшим правительством Роберта Фицо. Роберт Фицо, кроме того, думает о войне, миграции и гендерных вопросах так же, как и мы. Его победа дает серьезный шанс укрепить союз V4 ("Вышеградская четверка", куда входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - ред.)", - отметил он.
"Поздравляем и желаем успехов!" - добавил глава венгерского МИД по-словацки.
В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствовали о том, что на выборах с 22,94% голосов избирателей побеждает партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Политик выступает против военной поддержки Украины. На втором месте либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), ее лидером является замглавы Европарламента Михал Шимечка. Третье место получила партия Hlas (14,7%), ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что поручит формирование нового правительства победителю выборов, который будет иметь шансы на поддержку большинства депутатов в новом парламенте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Лидер партии Smer Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Лидер победившей в Словакии партии выступил за переговоры по Украине
Вчера, 14:21
 
В миреСловакияВенгрияУкраинаВиктор ОрбанПетер СийяртоРоберт ФицоFacebookЕвропарламент
 
 
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