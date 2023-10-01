https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899772111.html

Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на выборах

Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на выборах - РИА Новости, 01.10.2023

Орбан и Сийярто поздравили Фицо с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили лидера словацкой партии Smer Роберта Фицо с победой на парламентских... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:47

2023-10-01T16:47

2023-10-01T16:47

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БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили лидера словацкой партии Smer Роберта Фицо с победой на парламентских выборах и отметили, что позиция экс-премьера Словакии относительно конфликта на Украине и миграции совпадает с венгерской. "Угадайте, кто вернулся! Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом. С нетерпением жду этого!" - написал Орбан в соцсети Х. Сийярто в соцсети Facebook* написал, что "итоги выборов дают шанс снова сформировать в Словакии стабильное правительство и обеспечить дальнейшее развитие словацко-венгерских отношений". "В последние годы все достижения, которые помогли отношениям между двумя странами, такие как строительство мостов или открытие пограничных переходов, являются результатом соглашений, заключенных с бывшим правительством Роберта Фицо. Роберт Фицо, кроме того, думает о войне, миграции и гендерных вопросах так же, как и мы. Его победа дает серьезный шанс укрепить союз V4 ("Вышеградская четверка", куда входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - ред.)", - отметил он. "Поздравляем и желаем успехов!" - добавил глава венгерского МИД по-словацки. В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. Данные с 99,98% избирательных участков свидетельствовали о том, что на выборах с 22,94% голосов избирателей побеждает партия Smer под руководством 59-летнего Фицо, который ранее трижды занимал пост премьер-министра республики. Политик выступает против военной поддержки Украины. На втором месте либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), ее лидером является замглавы Европарламента Михал Шимечка. Третье место получила партия Hlas (14,7%), ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини. Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что поручит формирование нового правительства победителю выборов, который будет иметь шансы на поддержку большинства депутатов в новом парламенте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231001/smer-1899768350.html

https://ria.ru/20231001/fitso-1899750268.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто, роберт фицо, facebook, европарламент