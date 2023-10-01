https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899758136.html

Словакия после выборов будет менее русофобской, считает эксперт

Словакия после выборов будет менее русофобской, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2023

Словакия после выборов будет менее русофобской, считает эксперт

Победа экс-премьера Словакии Роберта Фицо на выборах в парламент страны не означает, что он займет кресло главы правительства из-за сложностей с формированием... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:12

2023-10-01T15:12

2023-10-01T15:12

украина

словакия

россия

роберт фицо

петер пеллегрини

сергей лавров

российский государственный гуманитарный университет

нато

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Победа экс-премьера Словакии Роберта Фицо на выборах в парламент страны не означает, что он займет кресло главы правительства из-за сложностей с формированием коалиции, но новый кабинет все же станет менее русофобским и может снизить объем военной помощи Украине, заявил РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Вадим Трухачев. В воскресенье стало известно, что оппозиционная социал-демократическая партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо побеждает на выборах в парламент, набирая 23,58 % голосов. Фицо выступает против военной поддержки Украины. "Победа Фицо не означает, что он будет премьер-министром, его не пустят в кресло премьера, а его партию - в правящую коалицию... Они будут находиться в оппозиции", - сказал Трухачев в беседе с агентством. По его словам, для формирования правящей коалиции у партии Smer не так много вариантов. "У партии Фицо 42 места, в коалицию с ним точно готова идти Словацкая национальная партия, у которой 10 мест. Это еще более пророссийская партия. Партия Фицо не пророссийская, она не антироссийская. Со Словацкой национальной партией не пойдет в коалицию другая левая партия - "Голос - социальная демократия" (ее возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини)...", - подчеркнул Трухачев. По мнению эксперта, все зависит именно от партии Пеллегрини, которая с большой вероятностью пойдет в коалицию с евроатлантическими партиями. "Если не смогут договориться, подключатся Чехия, Евросоюз и НАТО. Они сформируют правительство, которое будет менее оголтело русофобским, чем нынешнее, но оно сохранит основы курса Словакии. Пусть меньше, чем раньше, но вооружать Украину все равно будет. Как транзитный узел для вооружения Украины Словакия использоваться будет, хотя, может быть, перестанет ей поставлять оружие сама", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что в прошлом Словакия уже сталкивалась с тем, что ЕС и Чехия формировали нужное себе правительство внутри этой страны. Эксперт считает, что слова президента Чехии о том, что возвращение Фицо в правительство Словакии могло бы негативно отразиться на отношениях между Братиславой и Прагой, являются "намеком" на то, что Фицо не получит должность премьера. "Это серьезный фактор для словацкой политики, которая во внешнеполитической части очень сильно смотрит на Чехию", - сказал Трухачев. Эксперт подчеркнул, что для России победа Фицо означает, что "примерно треть" словацких избирателей проголосовала за то, чтобы улучшить отношения с Москвой и перестать помогать Киеву, а такой запрос в обществе Словакии есть. "Это хороший задел на будущее. Это означает, что Россия должна больше уделять внимание этой стране, работать с более молодыми политиками", - заключил Трухачев. Фицо неоднократно критиковал власти Словакии за то, что они в апреле 2022 года передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии. Политик обещал, что если его партия победит на парламентских выборах и сформирует правительство, то военная помощь Украине со стороны республики будет прекращена, так как это приводит только к гибели людей и удлиняет конфликт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231001/fitso-1899750268.html

https://ria.ru/20231001/pushkov-1899737122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, словакия, россия, роберт фицо, петер пеллегрини, сергей лавров, российский государственный гуманитарный университет, нато, российский совет по международным делам, зрк с-300, миг-29, в мире