https://ria.ru/20231001/shoygu-1899721025.html

Шойгу поздравил военных с Днем Сухопутных войск

Шойгу поздравил военных с Днем Сухопутных войск - РИА Новости, 01.10.2023

Шойгу поздравил военных с Днем Сухопутных войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса России с Днем РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:13

2023-10-01T10:13

2023-10-01T10:13

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса России с Днем Сухопутных войск, отметив, что в ходе специальной военной операции военнослужащие Сухопутных войск решительно действуют в сложной обстановке и эффективно выполняют поставленные задачи. Слова министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу приводит Telegram-канал ведомства.День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября. "Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск. Многие страницы ратной летописи нашей Родины свидетельствуют о беспримерном мужестве, стойкости и героизме воинов-пехотинцев. Их вклад в защиту и обеспечение безопасности страны поистине неоценим. Современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные традиции предшественников, успешно овладевает новейшим вооружением и военной техникой, совершенствует профессиональное мастерство. В ходе специальной военной операции личный состав общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке", - приводятся слова министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, опубликованные в Telegram-канале ведомства. Особые слова благодарности он выразил ветеранам - тем, кто сегодня остается в строю, делится знанием и опытом с молодыми защитниками Отечества. Шойгу пожелал военным Сухопутных войск крепкого здоровья, стойкости духа, новых свершений на благо России.

https://ria.ru/20231001/sukhoputnye_voyska-1899404242.html

https://ria.ru/20231001/pozdravlenie-1899714402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу