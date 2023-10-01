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Шойгу поздравил военных с Днем Сухопутных войск - РИА Новости, 01.10.2023
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10:13 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/shoygu-1899721025.html
Шойгу поздравил военных с Днем Сухопутных войск
Шойгу поздравил военных с Днем Сухопутных войск - РИА Новости, 01.10.2023
Шойгу поздравил военных с Днем Сухопутных войск
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса России с Днем РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:13
2023-10-01T10:13
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса России с Днем Сухопутных войск, отметив, что в ходе специальной военной операции военнослужащие Сухопутных войск решительно действуют в сложной обстановке и эффективно выполняют поставленные задачи. Слова министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу приводит Telegram-канал ведомства.День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября. "Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск. Многие страницы ратной летописи нашей Родины свидетельствуют о беспримерном мужестве, стойкости и героизме воинов-пехотинцев. Их вклад в защиту и обеспечение безопасности страны поистине неоценим. Современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные традиции предшественников, успешно овладевает новейшим вооружением и военной техникой, совершенствует профессиональное мастерство. В ходе специальной военной операции личный состав общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке", - приводятся слова министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, опубликованные в Telegram-канале ведомства. Особые слова благодарности он выразил ветеранам - тем, кто сегодня остается в строю, делится знанием и опытом с молодыми защитниками Отечества. Шойгу пожелал военным Сухопутных войск крепкого здоровья, стойкости духа, новых свершений на благо России.
https://ria.ru/20231001/sukhoputnye_voyska-1899404242.html
https://ria.ru/20231001/pozdravlenie-1899714402.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поздравил военных с Днем Сухопутных войск

Шойгу: в ходе СВО военнослужащие Сухопутных войск действуют решительно

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса России с Днем Сухопутных войск, отметив, что в ходе специальной военной операции военнослужащие Сухопутных войск решительно действуют в сложной обстановке и эффективно выполняют поставленные задачи. Слова министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу приводит Telegram-канал ведомства.
День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
День Сухопутных войск России
00:37
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск. Многие страницы ратной летописи нашей Родины свидетельствуют о беспримерном мужестве, стойкости и героизме воинов-пехотинцев. Их вклад в защиту и обеспечение безопасности страны поистине неоценим. Современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные традиции предшественников, успешно овладевает новейшим вооружением и военной техникой, совершенствует профессиональное мастерство. В ходе специальной военной операции личный состав общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке", - приводятся слова министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, опубликованные в Telegram-канале ведомства.
Особые слова благодарности он выразил ветеранам - тем, кто сегодня остается в строю, делится знанием и опытом с молодыми защитниками Отечества.
Шойгу пожелал военным Сухопутных войск крепкого здоровья, стойкости духа, новых свершений на благо России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником
09:31
 
БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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