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Правительство Швейцарии решило не вводить санкции против КНР - РИА Новости, 01.10.2023
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15:31 01.10.2023 (обновлено: 15:32 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/sanktsii-1899760759.html
Правительство Швейцарии решило не вводить санкции против КНР
Правительство Швейцарии решило не вводить санкции против КНР - РИА Новости, 01.10.2023
Правительство Швейцарии решило не вводить санкции против КНР
Правительство Швейцарии приняло решение не вводить санкции против Китая, аналогичные тем, что ЕС вводит против КНР в связи с якобы происходящими там нарушениями РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:31
2023-10-01T15:32
швейцария
китай
синьцзян-уйгурский автономный район
евросоюз
в мире
санкции
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство Швейцарии приняло решение не вводить санкции против Китая, аналогичные тем, что ЕС вводит против КНР в связи с якобы происходящими там нарушениями прав человека, сообщило министерство экономики альпийской республики в ответ на запрос издания NZZ. Сообщается, что правительство Швейцарии решило еще 9 декабря "не принимать существующие на данный момент тематические санкции" против Китая. При этом ранее публично об этом решении не сообщалось. "Федеральный совет взвесил решение, исходя из различных внешнеполитических и правовых критериев", - заявили в министерстве экономики. При этом, там подчеркнули, что, если ЕС примет новые тематические санкции против Китая, то они будут рассмотрены правительством Швейцарии. "Это применимо к будущим спискам ЕС, к предыдущим спискам это не относится", - еще раз отметили в министерстве. ЕС ввел персональные санкции против нескольких представителей КНР за предполагаемые нарушения прав человека, в том числе против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в марте 2021 года
https://ria.ru/20230912/imuschestvo-1895941975.html
https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894355376.html
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швейцария, китай, синьцзян-уйгурский автономный район, евросоюз, в мире, санкции
Швейцария, Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Евросоюз, В мире, Санкции
Правительство Швейцарии решило не вводить санкции против КНР

Министерство экономики Швейцарии: страна не намерена вводить санкции против КНР

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство Швейцарии приняло решение не вводить санкции против Китая, аналогичные тем, что ЕС вводит против КНР в связи с якобы происходящими там нарушениями прав человека, сообщило министерство экономики альпийской республики в ответ на запрос издания NZZ.
Сообщается, что правительство Швейцарии решило еще 9 декабря "не принимать существующие на данный момент тематические санкции" против Китая. При этом ранее публично об этом решении не сообщалось.
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«
"Федеральный совет взвесил решение, исходя из различных внешнеполитических и правовых критериев", - заявили в министерстве экономики.
При этом, там подчеркнули, что, если ЕС примет новые тематические санкции против Китая, то они будут рассмотрены правительством Швейцарии.
«
"Это применимо к будущим спискам ЕС, к предыдущим спискам это не относится", - еще раз отметили в министерстве.
ЕС ввел персональные санкции против нескольких представителей КНР за предполагаемые нарушения прав человека, в том числе против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в марте 2021 года
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