https://ria.ru/20231001/sanktsii-1899760759.html

Правительство Швейцарии решило не вводить санкции против КНР

Правительство Швейцарии решило не вводить санкции против КНР - РИА Новости, 01.10.2023

Правительство Швейцарии решило не вводить санкции против КНР

Правительство Швейцарии приняло решение не вводить санкции против Китая, аналогичные тем, что ЕС вводит против КНР в связи с якобы происходящими там нарушениями РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:31

2023-10-01T15:31

2023-10-01T15:32

швейцария

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

евросоюз

в мире

санкции

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство Швейцарии приняло решение не вводить санкции против Китая, аналогичные тем, что ЕС вводит против КНР в связи с якобы происходящими там нарушениями прав человека, сообщило министерство экономики альпийской республики в ответ на запрос издания NZZ. Сообщается, что правительство Швейцарии решило еще 9 декабря "не принимать существующие на данный момент тематические санкции" против Китая. При этом ранее публично об этом решении не сообщалось. "Федеральный совет взвесил решение, исходя из различных внешнеполитических и правовых критериев", - заявили в министерстве экономики. При этом, там подчеркнули, что, если ЕС примет новые тематические санкции против Китая, то они будут рассмотрены правительством Швейцарии. "Это применимо к будущим спискам ЕС, к предыдущим спискам это не относится", - еще раз отметили в министерстве. ЕС ввел персональные санкции против нескольких представителей КНР за предполагаемые нарушения прав человека, в том числе против уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в марте 2021 года

https://ria.ru/20230912/imuschestvo-1895941975.html

https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894355376.html

швейцария

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, китай, синьцзян-уйгурский автономный район, евросоюз, в мире, санкции