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В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару - РИА Новости, 01.10.2023
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21:49 01.10.2023 (обновлено: 22:35 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/raznorabochiy-1899803956.html
В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару
В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару - РИА Новости, 01.10.2023
В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару
Сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам мужчину, подозреваемого в убийстве владельцев гостевого дома из Ялты, сообщила пресс-служба СУ РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T21:49
2023-10-01T22:35
происшествия
ялта
судак
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам мужчину, подозреваемого в убийстве владельцев гостевого дома из Ялты, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Крым.Тела 65-летнего мужчины и 58-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили в подвале. По данным следствия, утром 29 сентября разнорабочий, который присматривал за гостевым домом, нанес владельцам недвижимости многочисленные удары битой по голове, после чего спрятал их тела.&quot;Сегодня ночью по горячим следам при попытке скрыться от правоохранительных органов по подозрению в данном преступлении в Судаке был задержан житель Ялты — разнорабочий, который присматривал за гостевым домом, которым владели супруги&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят с подозреваемым следственные действия. Мужчина дает признательные показания.Как сообщили в региональном МВД, подозреваемый в двойном убийстве 60-летний ялтинец намеревался покинуть пределы полуострова. Причиной преступления, по официальным данным, стал межличностный конфликт. Подробности инцидента не раскрываются.
https://ria.ru/20230926/sud-1898786709.html
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происшествия, ялта, судак, жилье
Происшествия, Ялта, Судак, Жилье
В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару

В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару в Ялте

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам мужчину, подозреваемого в убийстве владельцев гостевого дома из Ялты, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Крым.
Тела 65-летнего мужчины и 58-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили в подвале. По данным следствия, утром 29 сентября разнорабочий, который присматривал за гостевым домом, нанес владельцам недвижимости многочисленные удары битой по голове, после чего спрятал их тела.
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«

"Сегодня ночью по горячим следам при попытке скрыться от правоохранительных органов по подозрению в данном преступлении в Судаке был задержан житель Ялты — разнорабочий, который присматривал за гостевым домом, которым владели супруги", — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят с подозреваемым следственные действия. Мужчина дает признательные показания.
Как сообщили в региональном МВД, подозреваемый в двойном убийстве 60-летний ялтинец намеревался покинуть пределы полуострова. Причиной преступления, по официальным данным, стал межличностный конфликт. Подробности инцидента не раскрываются.
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