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В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару
В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару - РИА Новости, 01.10.2023
В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару
Сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам мужчину, подозреваемого в убийстве владельцев гостевого дома из Ялты, сообщила пресс-служба СУ РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T21:49
2023-10-01T21:49
2023-10-01T22:35
происшествия
ялта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам мужчину, подозреваемого в убийстве владельцев гостевого дома из Ялты, сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Крым.Тела 65-летнего мужчины и 58-летней женщины со следами насильственной смерти обнаружили в подвале. По данным следствия, утром 29 сентября разнорабочий, который присматривал за гостевым домом, нанес владельцам недвижимости многочисленные удары битой по голове, после чего спрятал их тела."Сегодня ночью по горячим следам при попытке скрыться от правоохранительных органов по подозрению в данном преступлении в Судаке был задержан житель Ялты — разнорабочий, который присматривал за гостевым домом, которым владели супруги", — подчеркнули в ведомстве.Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят с подозреваемым следственные действия. Мужчина дает признательные показания.Как сообщили в региональном МВД, подозреваемый в двойном убийстве 60-летний ялтинец намеревался покинуть пределы полуострова. Причиной преступления, по официальным данным, стал межличностный конфликт. Подробности инцидента не раскрываются.
https://ria.ru/20230926/sud-1898786709.html
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происшествия, ялта, судак, жилье
Происшествия, Ялта, Судак, Жилье
В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару
В Крыму задержали разнорабочего, забившего битой супружескую пару в Ялте