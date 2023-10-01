https://ria.ru/20231001/razmeschenie-1899752351.html

Изменение размещения ядерного оружия в Европе не обсуждается, заявила НАТО

Изменение размещения ядерного оружия в Европе не обсуждается, заявила НАТО - РИА Новости, 01.10.2023

Изменение размещения ядерного оружия в Европе не обсуждается, заявила НАТО

Североатлантический альянс не обсуждает изменение местоположения баз с ядерным оружием в Европе, сообщила в интервью финским СМИ глава отдела политики НАТО в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:29

2023-10-01T14:29

2023-10-01T14:29

в мире

европа

нато

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт - РИА Новости. Североатлантический альянс не обсуждает изменение местоположения баз с ядерным оружием в Европе, сообщила в интервью финским СМИ глава отдела политики НАТО в области ядерного оружия Джессика Кокс. "Не обсуждался вопрос об изменениях в размещении американского ядерного оружия в Европе", - приводит слова Кокс финское агентство STT. Она отметила, что НАТО не требует от какой-либо страны-члена принять ядерное оружие на свою территорию, что, по мнению Кокс, в любом случае должно основываться на добровольном желании страны. Простого желания будет недостаточно, другие союзники по НАТО также должны придерживаться мнения, что такая передача оружия улучшит возможности ядерного сдерживания, а не просто создаст новые риски, подчеркнула она. После вступления Финляндии в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 не прекращаются догадки и спекуляции о возможном размещении ядерного оружия на территории страны. Как заявил 28 сентября назначенный в июне глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен, страна изучает информацию, политические практики, связанные с ядерным оружием, а пока у враждебных стран есть ядерное оружие, необходимо, чтобы и НАТО имело достаточно надежные и дееспособные средства ядерного сдерживания.

https://ria.ru/20230929/nato-1899484059.html

https://ria.ru/20230929/ugroza-1899322383.html

европа

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, нато, финляндия