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Изменение размещения ядерного оружия в Европе не обсуждается, заявила НАТО - РИА Новости, 01.10.2023
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14:29 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/razmeschenie-1899752351.html
Изменение размещения ядерного оружия в Европе не обсуждается, заявила НАТО
Изменение размещения ядерного оружия в Европе не обсуждается, заявила НАТО - РИА Новости, 01.10.2023
Изменение размещения ядерного оружия в Европе не обсуждается, заявила НАТО
Североатлантический альянс не обсуждает изменение местоположения баз с ядерным оружием в Европе, сообщила в интервью финским СМИ глава отдела политики НАТО в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:29
2023-10-01T14:29
в мире
европа
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт - РИА Новости. Североатлантический альянс не обсуждает изменение местоположения баз с ядерным оружием в Европе, сообщила в интервью финским СМИ глава отдела политики НАТО в области ядерного оружия Джессика Кокс. "Не обсуждался вопрос об изменениях в размещении американского ядерного оружия в Европе", - приводит слова Кокс финское агентство STT. Она отметила, что НАТО не требует от какой-либо страны-члена принять ядерное оружие на свою территорию, что, по мнению Кокс, в любом случае должно основываться на добровольном желании страны. Простого желания будет недостаточно, другие союзники по НАТО также должны придерживаться мнения, что такая передача оружия улучшит возможности ядерного сдерживания, а не просто создаст новые риски, подчеркнула она. После вступления Финляндии в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 не прекращаются догадки и спекуляции о возможном размещении ядерного оружия на территории страны. Как заявил 28 сентября назначенный в июне глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен, страна изучает информацию, политические практики, связанные с ядерным оружием, а пока у враждебных стран есть ядерное оружие, необходимо, чтобы и НАТО имело достаточно надежные и дееспособные средства ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20230929/nato-1899484059.html
https://ria.ru/20230929/ugroza-1899322383.html
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в мире, европа, нато, финляндия
В мире, Европа, НАТО, Финляндия
Изменение размещения ядерного оружия в Европе не обсуждается, заявила НАТО

Представитель: НАТО не обсуждает изменение размещения ядерного оружия в Европе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 окт - РИА Новости. Североатлантический альянс не обсуждает изменение местоположения баз с ядерным оружием в Европе, сообщила в интервью финским СМИ глава отдела политики НАТО в области ядерного оружия Джессика Кокс.
"Не обсуждался вопрос об изменениях в размещении американского ядерного оружия в Европе", - приводит слова Кокс финское агентство STT.
Испытание термоядерного взрывного устройства
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Она отметила, что НАТО не требует от какой-либо страны-члена принять ядерное оружие на свою территорию, что, по мнению Кокс, в любом случае должно основываться на добровольном желании страны. Простого желания будет недостаточно, другие союзники по НАТО также должны придерживаться мнения, что такая передача оружия улучшит возможности ядерного сдерживания, а не просто создаст новые риски, подчеркнула она.
После вступления Финляндии в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 не прекращаются догадки и спекуляции о возможном размещении ядерного оружия на территории страны. Как заявил 28 сентября назначенный в июне глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен, страна изучает информацию, политические практики, связанные с ядерным оружием, а пока у враждебных стран есть ядерное оружие, необходимо, чтобы и НАТО имело достаточно надежные и дееспособные средства ядерного сдерживания.
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