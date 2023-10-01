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ПВО сбила две ракеты в Крыму - РИА Новости, 01.10.2023
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13:42 01.10.2023 (обновлено: 14:31 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/raketa-1899746184.html
ПВО сбила две ракеты в Крыму
ПВО сбила две ракеты в Крыму - РИА Новости, 01.10.2023
ПВО сбила две ракеты в Крыму
Над Джанкойским районом Крыма системы ПВО сбили две украинские ракеты, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:42
2023-10-01T14:31
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Над Джанкойским районом Крыма системы ПВО сбили две украинские ракеты, сообщили в Минобороны."Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.Обломки сбитых ракет упали на территории Джанкойского района."Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет", — уточнил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин находится на месте и лично докладывает о ситуации руководителю региона.Это не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы. Утром над Смоленской областью перехватили и сбили пять украинских БПЛА. Кроме того, еще по одному дрону уничтожили над Белгородской областью и Краснодарским краем.Украинская армия регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231001/medvedev-1899725554.html
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
ПВО сбила две ракеты в Крыму

ПВО сбила две ракеты "Гром-2" в Крыму

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М1" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Над Джанкойским районом Крыма системы ПВО сбили две украинские ракеты, сообщили в Минобороны.
«
"Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.
Обломки сбитых ракет упали на территории Джанкойского района.
"Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет", — уточнил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.
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Вчера, 10:47
Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин находится на месте и лично докладывает о ситуации руководителю региона.
Это не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы. Утром над Смоленской областью перехватили и сбили пять украинских БПЛА. Кроме того, еще по одному дрону уничтожили над Белгородской областью и Краснодарским краем.
Украинская армия регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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