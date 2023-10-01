https://ria.ru/20231001/raketa-1899746184.html

ПВО сбила две ракеты в Крыму

ПВО сбила две ракеты в Крыму - РИА Новости, 01.10.2023

ПВО сбила две ракеты в Крыму

Над Джанкойским районом Крыма системы ПВО сбили две украинские ракеты, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T13:42

2023-10-01T13:42

2023-10-01T14:31

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Над Джанкойским районом Крыма системы ПВО сбили две украинские ракеты, сообщили в Минобороны."Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.Обломки сбитых ракет упали на территории Джанкойского района."Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет", — уточнил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин находится на месте и лично докладывает о ситуации руководителю региона.Это не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы. Утром над Смоленской областью перехватили и сбили пять украинских БПЛА. Кроме того, еще по одному дрону уничтожили над Белгородской областью и Краснодарским краем.Украинская армия регулярно обстреливает приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231001/medvedev-1899725554.html

https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898810314.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым