https://ria.ru/20231001/pravitelstvo-1899764561.html

Президент Словакии поручит партии Smer сформировать правительство

Президент Словакии поручит партии Smer сформировать правительство - РИА Новости, 01.10.2023

Президент Словакии поручит партии Smer сформировать правительство

Президент Словакии Зузана Чапутова пообещала в понедельник поручить партии, победившей на выборах, сформировать правительство. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:58

2023-10-01T15:58

2023-10-01T16:24

в мире

словакия

зузана чапутова

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова пообещала в понедельник поручить партии, победившей на выборах, сформировать правительство.В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. Победу в них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Робертом Фицо, которая получила 22,94% голосов. Политик выступает против военной поддержки Украины."В духе нашей конституционной традиции завтра я доверю победителю выборов формирование правительства", - написала Чапутова в воскресенье в социальных сетях.В мае Фицо выражал опасения, что, если взгляды партии, которая победит на парламентских выборах, на ситуацию на Украине не будут совпадать с мнением действующей власти, то президент может не доверить победителю формирование кабмина.

https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899758136.html

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словакия, зузана чапутова, роберт фицо