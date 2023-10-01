https://ria.ru/20231001/pravitelstvo-1899764561.html
Президент Словакии поручит партии Smer сформировать правительство
Президент Словакии поручит партии Smer сформировать правительство - РИА Новости, 01.10.2023
Президент Словакии поручит партии Smer сформировать правительство
Президент Словакии Зузана Чапутова пообещала в понедельник поручить партии, победившей на выборах, сформировать правительство. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:58
2023-10-01T15:58
2023-10-01T16:24
в мире
словакия
зузана чапутова
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова пообещала в понедельник поручить партии, победившей на выборах, сформировать правительство.В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. Победу в них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Робертом Фицо, которая получила 22,94% голосов. Политик выступает против военной поддержки Украины."В духе нашей конституционной традиции завтра я доверю победителю выборов формирование правительства", - написала Чапутова в воскресенье в социальных сетях.В мае Фицо выражал опасения, что, если взгляды партии, которая победит на парламентских выборах, на ситуацию на Украине не будут совпадать с мнением действующей власти, то президент может не доверить победителю формирование кабмина.
https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899758136.html
словакия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, зузана чапутова, роберт фицо
В мире, Словакия, Зузана Чапутова, Роберт Фицо
Президент Словакии поручит партии Smer сформировать правительство
Глава Словакии поручит победившей на выборах партии сформировать правительство
БРАТИСЛАВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова пообещала в понедельник поручить партии, победившей на выборах, сформировать правительство.
В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. Победу в них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Робертом Фицо
, которая получила 22,94% голосов. Политик выступает против военной поддержки Украины
.
"В духе нашей конституционной традиции завтра я доверю победителю выборов формирование правительства", - написала Чапутова в воскресенье в социальных сетях.
В мае Фицо выражал опасения, что, если взгляды партии, которая победит на парламентских выборах, на ситуацию на Украине не будут совпадать с мнением действующей власти, то президент может не доверить победителю формирование кабмина.
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