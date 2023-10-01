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Рамасвами раскритиковал позицию Байдена по борьбе с дезинформацией - РИА Новости, 01.10.2023
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23:09 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/pozitsiya-1899808966.html
Рамасвами раскритиковал позицию Байдена по борьбе с дезинформацией
Рамасвами раскритиковал позицию Байдена по борьбе с дезинформацией - РИА Новости, 01.10.2023
Рамасвами раскритиковал позицию Байдена по борьбе с дезинформацией
Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами раскритиковал позицию действующего главы государства Джо Байдена по борьбе с РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T23:09
2023-10-01T23:09
в мире
сша
джо байден
вивек рамасвами
илон маск
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами раскритиковал позицию действующего главы государства Джо Байдена по борьбе с дезинформацией в социальных сетях, назвав его сторонником цензуры и нехорошим человеком. Ранее в интервью изданию ProPublica американский лидер негативно отозвался о действиях владельца социальной сети Х миллиардера Илона Маска, которые, по мнению Байдена, мешают борьбе с дезинформацией на этой онлайн-платформе. "Откуда люди берут новости? Они идут в интернет, и вы понятия не имеете, что там правда, а что нет", - добавил Байден. По мнению Рамасвами, подобные высказывания являются призывом к введению цензуры, что не говорит о Байдене как о "хорошем парне". "Назовите хотя бы один случай в человеческой истории, когда те, кто боролся за цензуру (свободы - ред.) слова, были хорошими парнями. Я подожду", - написал Рамасвами в своем аккаунте в социальной сети Х. В своем интервью Байден также заявил, что такие правые американские СМИ, как Fox News, своими действиями создают угрозу для США.
https://ria.ru/20230914/obvineniya-1896419775.html
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в мире, сша, джо байден, вивек рамасвами, илон маск
В мире, США, Джо Байден, Вивек Рамасвами, Илон Маск
Рамасвами раскритиковал позицию Байдена по борьбе с дезинформацией

Рамасвами раскритиковал позицию Байдена по борьбе с дезинформацией в соцсетях

© AP Photo / Morry GashКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Morry Gash
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами раскритиковал позицию действующего главы государства Джо Байдена по борьбе с дезинформацией в социальных сетях, назвав его сторонником цензуры и нехорошим человеком.
Ранее в интервью изданию ProPublica американский лидер негативно отозвался о действиях владельца социальной сети Х миллиардера Илона Маска, которые, по мнению Байдена, мешают борьбе с дезинформацией на этой онлайн-платформе.
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Рамасвами назвал обвинения в адрес Хантера Байдена "дымовой завесой"
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«
"Откуда люди берут новости? Они идут в интернет, и вы понятия не имеете, что там правда, а что нет", - добавил Байден.
По мнению Рамасвами, подобные высказывания являются призывом к введению цензуры, что не говорит о Байдене как о "хорошем парне".
«
"Назовите хотя бы один случай в человеческой истории, когда те, кто боролся за цензуру (свободы - ред.) слова, были хорошими парнями. Я подожду", - написал Рамасвами в своем аккаунте в социальной сети Х.
В своем интервью Байден также заявил, что такие правые американские СМИ, как Fox News, своими действиями создают угрозу для США.
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В миреСШАДжо БайденВивек РамасвамиИлон Маск
 
 
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