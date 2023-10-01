https://ria.ru/20231001/pozitsiya-1899808966.html

Рамасвами раскритиковал позицию Байдена по борьбе с дезинформацией

Рамасвами раскритиковал позицию Байдена по борьбе с дезинформацией - РИА Новости, 01.10.2023

Рамасвами раскритиковал позицию Байдена по борьбе с дезинформацией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами раскритиковал позицию действующего главы государства Джо Байдена по борьбе с РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T23:09

2023-10-01T23:09

2023-10-01T23:09

в мире

сша

джо байден

вивек рамасвами

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ec9a32e4c60bb1901d3fd6da5448f15.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами раскритиковал позицию действующего главы государства Джо Байдена по борьбе с дезинформацией в социальных сетях, назвав его сторонником цензуры и нехорошим человеком. Ранее в интервью изданию ProPublica американский лидер негативно отозвался о действиях владельца социальной сети Х миллиардера Илона Маска, которые, по мнению Байдена, мешают борьбе с дезинформацией на этой онлайн-платформе. "Откуда люди берут новости? Они идут в интернет, и вы понятия не имеете, что там правда, а что нет", - добавил Байден. По мнению Рамасвами, подобные высказывания являются призывом к введению цензуры, что не говорит о Байдене как о "хорошем парне". "Назовите хотя бы один случай в человеческой истории, когда те, кто боролся за цензуру (свободы - ред.) слова, были хорошими парнями. Я подожду", - написал Рамасвами в своем аккаунте в социальной сети Х. В своем интервью Байден также заявил, что такие правые американские СМИ, как Fox News, своими действиями создают угрозу для США.

https://ria.ru/20230914/obvineniya-1896419775.html

https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894420349.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, вивек рамасвами, илон маск