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Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей - РИА Новости, 01.10.2023

Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей (International Dayof Older Persons) был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблея ООН 45/106 от 14 декабря 1990 года и... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T00:30

2023-10-01T00:30

2023-10-01T00:30

справки

в мире

пожилые

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Международный день пожилых людей (International Dayof Older Persons) был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблея ООН 45/106 от 14 декабря 1990 года и отмечается ежегодно 1 октября.Целью проведения мероприятия является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, повышение информированности о проблеме демографического старения, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения к ним отношения, обеспечения таким гражданам независимости, необходимого ухода, а также условий для реализации их внутреннего потенциала и поддержания достоинства. Провозглашению Международного дня пожилых людей предшествовало принятие Венского плана действий по проблемам старения, который был согласован на Всемирной ассамблее по проблемам старения 1982 года и одобрен Генассамблеей ООН в том же году.В 1991 году она приняла Принципы ООН в отношении пожилых людей, содержащиеся в резолюции 46/91 Генассамблеи ООН от 16 декабря 1991 года.В 2002 году в Испании на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения был принят Мадридский план действий по проблемам старения, что стало поворотным моментом для решения проблем старения населения в XXI веке.Рост продолжительности жизни – благо как для самих пожилых людей и их семей, так и для общества в целом. Дополнительные годы дают пожилым людям возможность заниматься новыми видами деятельности, например, дальнейшим образованием или новой карьерой. Пожилые вносят важный вклад в жизнь своих семей и сообществ.Население мира стареет – с 1950 года во всех регионах мира было зафиксировано значительное увеличение продолжительности жизни. При этом численность и возрастной состав населения зависит одновременно от трех демографических процессов: рождаемости, смертности и миграции. В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет. К 2050 году их число лет достигнет двух миллиардов, составив более 20% мирового населения. Количество людей в возрастной группе от 65 лет и старше растет большими темпами в сравнении с другими возрастными группами. По прогнозам, число людей в возрасте 80 лет и старше утроится с 143 миллионов в 2019 году до 426 миллионов в 2050 году.Женщины, как правило, живут дольше мужчин и составляют большинство пожилых людей. В 1950 году женщины могли рассчитывать прожить почти на четыре года больше, чем мужчины во всем мире, а в 2021 году разница между ними увеличилась более чем на пять лет.По прогнозам, численность населения, относящегося к категории пожилых трудоспособного возраста (55-64 года), возрастет до 1,075 миллиарда в 2050 году и, в конечном итоге, до 1,218 миллиарда к 2100 году.Рост числа пожилых людей будет самым стремительным в развивающихся странах. Азия станет регионом с наибольшим числом пожилых людей, а в Африке будет происходить пропорциональный рост населения всех возрастных групп.В конце 1960-х годов в мире появилась новая форма дискриминации – эйджизм (англ. аgeism – возраст) в основе которой лежат негативные стереотипы, связанные с людьми пожилого и старческого возраста. Согласно докладу ООН по эйджизму (2021), каждый второй человек в мире придерживается эйджистских взглядов. Среди пожилых людей эйджизм связан с ухудшением физического и психического здоровья, социальной изоляцией и одиночеством, финансовой незащищенностью, снижением качества жизни и преждевременной смертью, что ежегодно обходится обществу в миллиарды долларов. По оценкам, 6,3 миллиона случаев депрессии во всем мире связаны с эйджизмом. Реакция на борьбу с пандемией COVID-19 показала, насколько широко распространен эйджизм: пожилые подвергались стереотипам в публичном дискурсе и в социальных сетях. В некоторых случаях возраст был единственным критерием доступа к медицинской помощи, спасательным методам лечения и физической изоляции. В России, по данным Росстата, на 1 января 2023 года проживало 34,479 миллиона человек старше 60 лет (без учета жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей). При этом на одну тысячу мужчин 70 лет и старше приходится 2,157 тысячи женщин той же возрастной группы. Конституцией РФ установлено, что в России обеспечивается государственная поддержка граждан старшего поколения, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.В 2016 году распоряжением правительства РФ была утверждена "Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года". Одной из ее ключевых задач должно стать создание общества для всех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах и оказание им необходимой помощи.В частности, будет обеспечено получение такими гражданами качественных социальных услуг в соответствии с их нуждаемостью, возможности нахождения пожилых граждан, нуждающихся в уходе, в семьях; обеспечение им эффективной медицинской, в том числе гериатрической и паллиативной, помощи; повышение обеспеченности высококачественным сбалансированным питанием и пр. Тема Международного дня пожилых людей в 2023 году – "Выполнение Всеобщей декларации прав человека для пожилых людей – Сквозь поколения" – выбрана в знак признания роли документа (1948), в котором отражено обещание обеспечить всем людям, включая пожилых, полное осуществление их прав человека и основных свобод. Признание жизненно важного вклада пожилых и содействие учету их взглядов и потребностей имеют решающее значение для разработки политики, направленной на усиление ответа на местные, национальные и глобальные вызовы и катастрофы.Тема Международного дня пожилых людей имеет следующие цели: расширение знаний и осведомленности о декларации и формирование у всех заинтересованных сторон обязательств по усилению защиты прав человека нынешнего и будущих поколений пожилых людей во всем мире; обмен опытом и изучение межпоколенческих моделей защиты прав человека во всем мире; призыв к правительствам стран и структурам ООН пересмотреть свою практику с целью более полного учета подхода к правам человека на протяжении всей жизни.В России праздник называется Днем пожилого человека и отмечается на основании постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 года N2890/1–1 "О проблемах пожилых людей". В этот день проводятся бесплатные кинопоказы, различные мастер-классы, чаепития и другие развлекательные мероприятия. Ежегодно ко Дню пожилого человека российские регионы делают дополнительные выплаты пенсионерам. Они различаются в зависимости от того, где проживает пенсионер. В одних населенных пунктах всем могут выдать подарки, в других пожилые люди с определенного возраста получают доплату к пенсии. Выплаты производит Пенсионный фонд России. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, пожилые