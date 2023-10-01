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В России за сутки потушили 26 природных пожаров
В России за сутки потушили 26 природных пожаров - РИА Новости, 01.10.2023
В России за сутки потушили 26 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:36
2023-10-01T08:36
2023-10-01T08:36
происшествия
свердловская область
база охраны лесов "авиалесоохрана"
природные пожары в россии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 30.09.2023 года, в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 711 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 1 октября в стране действовало 18 лесных пожаров на площади 1 388 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют девять пожаров на площади 810 гектаров.
https://ria.ru/20230930/pozhar-1899678863.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, база охраны лесов "авиалесоохрана", природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, База охраны лесов "Авиалесоохрана", Природные пожары в России
В России за сутки потушили 26 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 26 природных пожаров