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В России за сутки потушили 26 природных пожаров - РИА Новости, 01.10.2023
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08:36 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/pozhary-1899707132.html
В России за сутки потушили 26 природных пожаров
В России за сутки потушили 26 природных пожаров - РИА Новости, 01.10.2023
В России за сутки потушили 26 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:36
2023-10-01T08:36
происшествия
свердловская область
база охраны лесов "авиалесоохрана"
природные пожары в россии
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 30.09.2023 года, в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 711 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 1 октября в стране действовало 18 лесных пожаров на площади 1 388 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют девять пожаров на площади 810 гектаров.
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происшествия, свердловская область, база охраны лесов "авиалесоохрана", природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, База охраны лесов "Авиалесоохрана", Природные пожары в России
В России за сутки потушили 26 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 26 природных пожаров

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тушение лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 26 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 30.09.2023 года, в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 711 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 1 октября в стране действовало 18 лесных пожаров на площади 1 388 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют девять пожаров на площади 810 гектаров.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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ПроисшествияСвердловская областьБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Природные пожары в России
 
 
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