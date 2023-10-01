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В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке - РИА Новости, 01.10.2023
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22:30 01.10.2023
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В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке
В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке - РИА Новости, 01.10.2023
В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке
Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T22:30
2023-10-01T22:30
происшествия
тобольск
тюменская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 1 окт - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в телеграм-канале ведомства."Пожар в Тобольске на улице Семена Ремезова, дом №3, локализован. Работы на месте продолжаются", - следует из сообщения. Возгорание в одной из квартир на пятом этаже дома возникло в воскресенье вечером после взрыва газовоздушной смеси, затем огонь распространился на крышу. Сообщалось, что пожаром охвачено 800 квадратных метров. В результате происшествия три человека пострадали и госпитализированы. Эвакуировано 320 человек, по данным информационного центра правительства Тюменской области, их разместят в местных хостелах. В региональном следкоме проинформировали, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Облпрокуратура заявила об организации проверки, в ходе которой, в частности, будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.
тобольск
тюменская область
россия
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происшествия, тобольск, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке

МЧС: пожар в жилом доме в Тобольске, где пострадали три человека, локализовали

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 окт - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в телеграм-канале ведомства.
"Пожар в Тобольске на улице Семена Ремезова, дом №3, локализован. Работы на месте продолжаются", - следует из сообщения.
Возгорание в одной из квартир на пятом этаже дома возникло в воскресенье вечером после взрыва газовоздушной смеси, затем огонь распространился на крышу. Сообщалось, что пожаром охвачено 800 квадратных метров.
В результате происшествия три человека пострадали и госпитализированы. Эвакуировано 320 человек, по данным информационного центра правительства Тюменской области, их разместят в местных хостелах.
В региональном следкоме проинформировали, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Облпрокуратура заявила об организации проверки, в ходе которой, в частности, будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.
 
ПроисшествияТобольскТюменская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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