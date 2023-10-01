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В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке

В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке - РИА Новости, 01.10.2023

В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке

Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T22:30

2023-10-01T22:30

2023-10-01T22:30

происшествия

тобольск

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 1 окт - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в телеграм-канале ведомства."Пожар в Тобольске на улице Семена Ремезова, дом №3, локализован. Работы на месте продолжаются", - следует из сообщения. Возгорание в одной из квартир на пятом этаже дома возникло в воскресенье вечером после взрыва газовоздушной смеси, затем огонь распространился на крышу. Сообщалось, что пожаром охвачено 800 квадратных метров. В результате происшествия три человека пострадали и госпитализированы. Эвакуировано 320 человек, по данным информационного центра правительства Тюменской области, их разместят в местных хостелах. В региональном следкоме проинформировали, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Облпрокуратура заявила об организации проверки, в ходе которой, в частности, будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

тобольск

тюменская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тобольск, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)