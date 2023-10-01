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В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке
В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке - РИА Новости, 01.10.2023
В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке
Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T22:30
2023-10-01T22:30
2023-10-01T22:30
происшествия
тобольск
тюменская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 1 окт - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области в телеграм-канале ведомства."Пожар в Тобольске на улице Семена Ремезова, дом №3, локализован. Работы на месте продолжаются", - следует из сообщения. Возгорание в одной из квартир на пятом этаже дома возникло в воскресенье вечером после взрыва газовоздушной смеси, затем огонь распространился на крышу. Сообщалось, что пожаром охвачено 800 квадратных метров. В результате происшествия три человека пострадали и госпитализированы. Эвакуировано 320 человек, по данным информационного центра правительства Тюменской области, их разместят в местных хостелах. В региональном следкоме проинформировали, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Облпрокуратура заявила об организации проверки, в ходе которой, в частности, будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобольск, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тобольске локализовали пожар в жилой пятиэтажке
МЧС: пожар в жилом доме в Тобольске, где пострадали три человека, локализовали