https://ria.ru/20231001/pozhar-1899773652.html
В Кемеровской области два человека погибли в результате пожара в квартире
В Кемеровской области два человека погибли в результате пожара в квартире - РИА Новости, 01.10.2023
В Кемеровской области два человека погибли в результате пожара в квартире
Два человека погибли в результате пожара в квартире многоквартирного дома в Киселевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК по Кузбассу. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:57
2023-10-01T16:57
2023-10-01T16:57
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
киселевск
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КЕМЕРОВО, 1 окт- РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в квартире многоквартирного дома в Киселевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУСК по Кузбассу. "Днем 1 октября 2023 года в квартире одного из многоквартирных домов по улице Фадеева города Киселевска произошло возгорание. Прохожие, увидев пожар, а также кричащую на балконе женщину, вызвали на место происшествия пожарную службу", – говорится в сообщении. Отмечается, что до прибытия сотрудников МЧС соседи натянули под балконом покрывало, в которое женщина, находившаяся на балконе, сбросила 4-летнего ребенка, после этого сама спрыгнула с балкона на землю. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС при локализации возгорания в квартире обнаружено тело 48-летнего мужчины без признаков жизни. Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. 47-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи по пути следования в медицинское учреждение", – сообщает ведомство. Уточняется, что жизни и здоровью малолетнего ребенка ничего не угрожает, прибывшая к месту пожара мать мальчика от его госпитализации отказалась. По факту гибели людей организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, установлены причины и очаги возгорания.
https://ria.ru/20231001/pozhar-1899760191.html
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, киселевск
Происшествия, Кемеровская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Киселевск
В Кемеровской области два человека погибли в результате пожара в квартире
В Киселевске Кемеровской области два человека погибли из-за пожара в квартире