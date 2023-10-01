https://ria.ru/20231001/pozhar-1899760191.html

В Самарской области локализовали пожар на пилораме

В Самарской области локализовали пожар на пилораме - РИА Новости, 01.10.2023

В Самарской области локализовали пожар на пилораме

Пожарные в воскресенье локализовали пожар на 650 квадратных метрах на пилораме села Выселки в Ставропольском районе Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:26

2023-10-01T15:26

2023-10-01T15:36

происшествия

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский район

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САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Пожарные в воскресенье локализовали пожар на 650 квадратных метрах на пилораме села Выселки в Ставропольском районе Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МЧС. "В 11.06 (10.06 мск) 1 октября 2023 года поступило сообщение о пожаре в цехе по переработке древесины (пилораме) по адресу: Ставропольский район, село Выселки, улица Коммунальная, 3. В 15.00 (14.00) 1 октября 2023 года пожар локализован на площади 650 квадратных метров", - говорится в сообщении. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет, для тушения пожара привлечены 40 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - восемь человек и три единицы техники.

https://ria.ru/20231001/pozhar-1899759341.html

самарская область

россия

ставропольский район

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происшествия, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский район