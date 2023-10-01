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В Самарской области локализовали пожар на пилораме
В Самарской области локализовали пожар на пилораме - РИА Новости, 01.10.2023
В Самарской области локализовали пожар на пилораме
Пожарные в воскресенье локализовали пожар на 650 квадратных метрах на пилораме села Выселки в Ставропольском районе Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:26
2023-10-01T15:26
2023-10-01T15:36
происшествия
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский район
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САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Пожарные в воскресенье локализовали пожар на 650 квадратных метрах на пилораме села Выселки в Ставропольском районе Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МЧС. "В 11.06 (10.06 мск) 1 октября 2023 года поступило сообщение о пожаре в цехе по переработке древесины (пилораме) по адресу: Ставропольский район, село Выселки, улица Коммунальная, 3. В 15.00 (14.00) 1 октября 2023 года пожар локализован на площади 650 квадратных метров", - говорится в сообщении. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет, для тушения пожара привлечены 40 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России - восемь человек и три единицы техники.
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происшествия, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский район
Происшествия, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ставропольский район
В Самарской области локализовали пожар на пилораме
В Самарской области локализовали пожар на 650 "квадратах" на пилораме