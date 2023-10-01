https://ria.ru/20231001/pozhar-1899759341.html
Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании выросло до 11
Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании выросло до 11 - РИА Новости, 01.10.2023
Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании выросло до 11
Число погибших в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании возросло до 11, сообщил мэр города Хосе Бальеста. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:20
2023-10-01T15:20
2023-10-01T15:20
в мире
испания
мурсия (город)
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МАДРИД, 1 окт - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании возросло до 11, сообщил мэр города Хосе Бальеста. Ранее сообщалось о шести погибших и четырех раненых. Возгорание удалось локализовать. "Экстренные службы подтверждают гибель 11 человек в пожаре в районе Аталайяс", - написал он на своей странице в социальной сети X. Мэр также объявил трехдневный официальный траур по погибшим.
https://ria.ru/20230703/pozhar-1881827589.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, мурсия (город)
В мире, Испания, Мурсия (город)
Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании выросло до 11
Число погибших при пожаре в ночном клубе в испанской Мурсии выросло до 11