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Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании выросло до 11 - РИА Новости, 01.10.2023
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15:20 01.10.2023
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Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании выросло до 11
Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании выросло до 11 - РИА Новости, 01.10.2023
Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании выросло до 11
Число погибших в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании возросло до 11, сообщил мэр города Хосе Бальеста. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:20
2023-10-01T15:20
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МАДРИД, 1 окт - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании возросло до 11, сообщил мэр города Хосе Бальеста. Ранее сообщалось о шести погибших и четырех раненых. Возгорание удалось локализовать. "Экстренные службы подтверждают гибель 11 человек в пожаре в районе Аталайяс", - написал он на своей странице в социальной сети X. Мэр также объявил трехдневный официальный траур по погибшим.
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в мире, испания, мурсия (город)
В мире, Испания, Мурсия (город)
Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании выросло до 11

Число погибших при пожаре в ночном клубе в испанской Мурсии выросло до 11

© Фото : José Ballesta/TwitterПожар в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании
Пожар в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : José Ballesta/Twitter
Пожар в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании
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МАДРИД, 1 окт - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании возросло до 11, сообщил мэр города Хосе Бальеста.
Ранее сообщалось о шести погибших и четырех раненых. Возгорание удалось локализовать.
"Экстренные службы подтверждают гибель 11 человек в пожаре в районе Аталайяс", - написал он на своей странице в социальной сети X.
Мэр также объявил трехдневный официальный траур по погибшим.
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