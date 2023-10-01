https://ria.ru/20231001/pozhar-1899756792.html
Во время пожара в Дагестане один человек умер от инфаркта
Во время пожара в Дагестане один человек умер от инфаркта - РИА Новости, 01.10.2023
Во время пожара в Дагестане один человек умер от инфаркта
Один человек умер от инфаркта во время пожара в дагестанском селе Хутрах, где сгорело около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:04
2023-10-01T15:04
2023-10-01T15:23
происшествия
россия
цунтинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Один человек умер от инфаркта во время пожара в дагестанском селе Хутрах, где сгорело около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Цунтинского района республики. В субботу в высокогорном селе Хутрах около 16.00 мск произошел крупный пожар, по данным главного управления МЧС России по Дагестану, огонь охватил около 20 строений – жилые и нежилые дома, хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в полночь. "От инфаркта во время пожара в селе Хутрах умер один человек", – сказал собеседник агентства. Ранее в районной администрации и ГУ МЧС по Дагестану сообщали, что в результате происшествия никто не пострадал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, цунтинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Цунтинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во время пожара в Дагестане один человек умер от инфаркта
Во время пожара в дагестанском селе Хутрах один человек умер от инфаркта