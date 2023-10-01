https://ria.ru/20231001/pozhar-1899756792.html

Во время пожара в Дагестане один человек умер от инфаркта

Во время пожара в Дагестане один человек умер от инфаркта - РИА Новости, 01.10.2023

Во время пожара в Дагестане один человек умер от инфаркта

Один человек умер от инфаркта во время пожара в дагестанском селе Хутрах, где сгорело около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:04

2023-10-01T15:04

2023-10-01T15:23

происшествия

россия

цунтинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Один человек умер от инфаркта во время пожара в дагестанском селе Хутрах, где сгорело около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Цунтинского района республики. В субботу в высокогорном селе Хутрах около 16.00 мск произошел крупный пожар, по данным главного управления МЧС России по Дагестану, огонь охватил около 20 строений – жилые и нежилые дома, хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в полночь. "От инфаркта во время пожара в селе Хутрах умер один человек", – сказал собеседник агентства. Ранее в районной администрации и ГУ МЧС по Дагестану сообщали, что в результате происшествия никто не пострадал.

https://ria.ru/20231001/pozhar-1899749150.html

россия

цунтинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, цунтинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)