Рейтинг@Mail.ru
В дагестанском селе после крупного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 01.10.2023 (обновлено: 15:38 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/pozhar-1899749150.html
В дагестанском селе после крупного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации
В дагестанском селе после крупного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 01.10.2023
В дагестанском селе после крупного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации ввели в дагестанском селе Хутрах, где при пожаре сгорело около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:14
2023-10-01T15:38
происшествия
цунтинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899757931_0:1214:1288:1939_1920x0_80_0_0_4547c1098eca88dac81ba8407733432c.png
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в дагестанском селе Хутрах, где при пожаре сгорело около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Цунтинского района республики. В субботу в высокогорном селе Хутрах около 16.00 мск произошел крупный пожар, по данным главного управления МЧС России по Дагестану, огонь охватил около 20 строений - жилые и нежилые дома, хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в полночь. "В селе Хутрах введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас жители собирают уцелевшее имущество. Для оценки ущерба в селе работает комиссия", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425650.html
цунтинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899757931_0:553:1288:1519_1920x0_80_0_0_d40a20dc68739b922b347db4555eda42.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, цунтинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Цунтинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В дагестанском селе после крупного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации

В дагестанском селе Хутрах, где сгорело около 20 строений, ввели режим ЧС

© Фонд "Инсан"/TelegramПожар в селе Хутрах в Дагестане
Пожар в селе Хутрах в Дагестане
© Фонд "Инсан"/Telegram
Пожар в селе Хутрах в Дагестане
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в дагестанском селе Хутрах, где при пожаре сгорело около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Цунтинского района республики.
В субботу в высокогорном селе Хутрах около 16.00 мск произошел крупный пожар, по данным главного управления МЧС России по Дагестану, огонь охватил около 20 строений - жилые и нежилые дома, хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в полночь.
«
"В селе Хутрах введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас жители собирают уцелевшее имущество. Для оценки ущерба в селе работает комиссия", – сказал собеседник агентства.
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Махачкале локализовали пожар в жилом доме
14 сентября, 23:23
 
ПроисшествияЦунтинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала