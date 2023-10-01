https://ria.ru/20231001/pozhar-1899749150.html
В дагестанском селе после крупного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации
В дагестанском селе после крупного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 01.10.2023
В дагестанском селе после крупного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации ввели в дагестанском селе Хутрах, где при пожаре сгорело около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:14
2023-10-01T14:14
2023-10-01T15:38
происшествия
цунтинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в дагестанском селе Хутрах, где при пожаре сгорело около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Цунтинского района республики. В субботу в высокогорном селе Хутрах около 16.00 мск произошел крупный пожар, по данным главного управления МЧС России по Дагестану, огонь охватил около 20 строений - жилые и нежилые дома, хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в полночь. "В селе Хутрах введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас жители собирают уцелевшее имущество. Для оценки ущерба в селе работает комиссия", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, цунтинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Цунтинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В дагестанском селе после крупного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации
В дагестанском селе Хутрах, где сгорело около 20 строений, ввели режим ЧС