https://ria.ru/20231001/pozdravlenie-1899714402.html

Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником

Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником - РИА Новости, 01.10.2023

Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником

Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником, телеграмму опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T09:31

2023-10-01T09:31

2023-10-01T10:53

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником, телеграмму опубликовали на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск", — написал глава государства.Он отметил, что бойцы по праву гордятся именами и подвигами выдающихся военачальников, офицеров и солдат, на протяжении веков верой и правдой служивших России и навсегда прославивших себя в битвах за ее свободу и независимость. "Сегодня эти ратные, патриотические традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск. Доблесть и мужество бойцов и командиров, их преданность долгу и Отечеству ярко проявились в ходе проведения специальной военной операции", — подчеркнул Путин. Президент с уверенностью отметил, что личный состав Сухопутных войск будет и дальше показывать высокий уровень подготовки, надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы страны. Он пожелал личному составу и ветеранам Сухопутных войск, их родным и близким всего самого доброго.День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, вооруженные силы рф