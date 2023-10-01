https://ria.ru/20231001/pozdravlenie-1899714402.html
Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником
Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником - РИА Новости, 01.10.2023
Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником
Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником, телеграмму опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:31
2023-10-01T09:31
2023-10-01T10:53
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником, телеграмму опубликовали на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск", — написал глава государства.Он отметил, что бойцы по праву гордятся именами и подвигами выдающихся военачальников, офицеров и солдат, на протяжении веков верой и правдой служивших России и навсегда прославивших себя в битвах за ее свободу и независимость. "Сегодня эти ратные, патриотические традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск. Доблесть и мужество бойцов и командиров, их преданность долгу и Отечеству ярко проявились в ходе проведения специальной военной операции", — подчеркнул Путин. Президент с уверенностью отметил, что личный состав Сухопутных войск будет и дальше показывать высокий уровень подготовки, надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы страны. Он пожелал личному составу и ветеранам Сухопутных войск, их родным и близким всего самого доброго.День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября.
https://ria.ru/20231001/sukhoputnye_voyska-1899404242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником
Путин поздравил военных Сухопутных войск с их профессиональным праздником
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником, телеграмму
опубликовали на сайте Кремля.
«
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск", — написал глава государства.
Он отметил, что бойцы по праву гордятся именами и подвигами выдающихся военачальников, офицеров и солдат, на протяжении веков верой и правдой служивших России и навсегда прославивших себя в битвах за ее свободу и независимость.
"Сегодня эти ратные, патриотические традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск. Доблесть и мужество бойцов и командиров, их преданность долгу и Отечеству ярко проявились в ходе проведения специальной военной операции", — подчеркнул Путин.
Президент с уверенностью отметил, что личный состав Сухопутных войск будет и дальше показывать высокий уровень подготовки, надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы страны.
Он пожелал личному составу и ветеранам Сухопутных войск, их родным и близким всего самого доброго.
День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября.
День Сухопутных войск России