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Посол Украины считает, что поставкам оружия Киеву из США ничего не угрожает - РИА Новости, 01.10.2023
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12:20 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/postavki-1899737270.html
Посол Украины считает, что поставкам оружия Киеву из США ничего не угрожает
Посол Украины считает, что поставкам оружия Киеву из США ничего не угрожает - РИА Новости, 01.10.2023
Посол Украины считает, что поставкам оружия Киеву из США ничего не угрожает
Посол Украины в США Оксана Маркарова на фоне принятия закона о временном бюджете США, который не подразумевает выделение средств для Киева, заявила, что... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:20
2023-10-01T12:20
в мире
украина
сша
оксана маркарова
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова на фоне принятия закона о временном бюджете США, который не подразумевает выделение средств для Киева, заявила, что одобренным ранее Вашингтоном поставкам оружия и оборудования Украине "ничего не угрожает". Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не включает выделение средств на нужды Украины. "Конгресс и администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее", - написала Маркарова в социальной сети Facebook*.Она добавила, что сейчас у Украины есть для использования минимум 1,6 миллиарда долларов на оборону и 1,23 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи – сентябрьский транш, перечисленный на счета Всемирного банка, а также суммы на энергетические и другие программы. Посол также считает, что по истечении указанных 45 дней начнется "обсуждение конкретных решений для Украины". Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране шатдауна, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231001/pomosch-1899722205.html
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899378910.html
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в мире, украина, сша, оксана маркарова
В мире, Украина, США, Оксана Маркарова
Посол Украины считает, что поставкам оружия Киеву из США ничего не угрожает

Посол Украины: поставкам оружия Киеву, уже одобренным США, ничего не угрожает

© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
Оксана Маркарова
© Адміністрація Президента України
Оксана Маркарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова на фоне принятия закона о временном бюджете США, который не подразумевает выделение средств для Киева, заявила, что одобренным ранее Вашингтоном поставкам оружия и оборудования Украине "ничего не угрожает".
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не включает выделение средств на нужды Украины.
"Конгресс и администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее", - написала Маркарова в социальной сети Facebook*.
Она добавила, что сейчас у Украины есть для использования минимум 1,6 миллиарда долларов на оборону и 1,23 миллиарда долларов прямой бюджетной помощи – сентябрьский транш, перечисленный на счета Всемирного банка, а также суммы на энергетические и другие программы. Посол также считает, что по истечении указанных 45 дней начнется "обсуждение конкретных решений для Украины".
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Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране шатдауна, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября. Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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