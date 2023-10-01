https://ria.ru/20231001/pogoda-1899732178.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 01.10.2023

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Дождливая погода с температурой плюс 14-18 градусов ожидает жителей Москвы в первую неделю октября, при этом, температурный режим останется выше климатической... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T11:33

2023-10-01T11:33

2023-10-01T11:34

москва

погода

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Дождливая погода с температурой плюс 14-18 градусов ожидает жителей Москвы в первую неделю октября, при этом, температурный режим останется выше климатической нормы, сообщили в центре "Фобос". Отмечается, что в регионе станет прохладнее, но первая неделя октября не разочарует москвичей, температурный режим останется выше климатической нормы, а в середине недели аномалия даже достигнет 4-7°. "Смена характера погоды произойдет в воскресенье. Холодный атмосферный фронт уже в конце ночи проявит себя небольшими дождями на западе области, и в течение дня он пересечет Подмосквье... Пик похолодания придется на понедельник, когда регион пересечет высотная ложбина, наполненная арктическим воздухом", - сообщили в "Фобосе". Отмечается, что в понедельник в столице сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов и будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов по области. "В середине недели с ростом атмосферного давления начнется усиление антикилона. Он прекратит дожди, и дневная температура начнет повышаться: в среду до плюс 16 градусов, в четверг до плюс 18 градусов", - отметили специалисты. Как сообщили в "Фобосе", циклоны вынуждены будут вновь огибать антицилкон по северным траектрориям, так что столичный регион окажется в их теплом секторе. Противостояние атлантических вихрей и антициклона приведет к усилению ветра. "Во вторник, среду и четверг ветер будет дуть юго-западный, он будет усиливаться в порывах до 12–15, а местами и до 17 метров в секунду. Вероятность коротких дождей возрастет только к четвергу. А в пятницу в столицу вновь придут дожди, температура понизится до плюс 10-15 градусов", - подчеркнули в центре.

https://ria.ru/20230926/voronezh-1898760527.html

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москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода