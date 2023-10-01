https://ria.ru/20231001/pogoda-1899732178.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 01.10.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Дождливая погода с температурой плюс 14-18 градусов ожидает жителей Москвы в первую неделю октября, при этом, температурный режим останется выше климатической... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:33
2023-10-01T11:33
2023-10-01T11:34
москва
погода
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Дождливая погода с температурой плюс 14-18 градусов ожидает жителей Москвы в первую неделю октября, при этом, температурный режим останется выше климатической нормы, сообщили в центре "Фобос". Отмечается, что в регионе станет прохладнее, но первая неделя октября не разочарует москвичей, температурный режим останется выше климатической нормы, а в середине недели аномалия даже достигнет 4-7°. "Смена характера погоды произойдет в воскресенье. Холодный атмосферный фронт уже в конце ночи проявит себя небольшими дождями на западе области, и в течение дня он пересечет Подмосквье... Пик похолодания придется на понедельник, когда регион пересечет высотная ложбина, наполненная арктическим воздухом", - сообщили в "Фобосе". Отмечается, что в понедельник в столице сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов и будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов по области. "В середине недели с ростом атмосферного давления начнется усиление антикилона. Он прекратит дожди, и дневная температура начнет повышаться: в среду до плюс 16 градусов, в четверг до плюс 18 градусов", - отметили специалисты. Как сообщили в "Фобосе", циклоны вынуждены будут вновь огибать антицилкон по северным траектрориям, так что столичный регион окажется в их теплом секторе. Противостояние атлантических вихрей и антициклона приведет к усилению ветра. "Во вторник, среду и четверг ветер будет дуть юго-западный, он будет усиливаться в порывах до 12–15, а местами и до 17 метров в секунду. Вероятность коротких дождей возрастет только к четвергу. А в пятницу в столицу вновь придут дожди, температура понизится до плюс 10-15 градусов", - подчеркнули в центре.
https://ria.ru/20230926/voronezh-1898760527.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В Москве на следующей неделе ожидают дождливую погоду и до 18 градусов тепла
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Дождливая погода с температурой плюс 14-18 градусов ожидает жителей Москвы в первую неделю октября, при этом, температурный режим останется выше климатической нормы, сообщили в центре "Фобос"
.
Отмечается, что в регионе станет прохладнее, но первая неделя октября не разочарует москвичей, температурный режим останется выше климатической нормы, а в середине недели аномалия даже достигнет 4-7°.
"Смена характера погоды произойдет в воскресенье. Холодный атмосферный фронт уже в конце ночи проявит себя небольшими дождями на западе области, и в течение дня он пересечет Подмосквье
... Пик похолодания придется на понедельник, когда регион пересечет высотная ложбина, наполненная арктическим воздухом", - сообщили в "Фобосе".
Отмечается, что в понедельник в столице сохранится высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше плюс 14-16 градусов и будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов по области.
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"В середине недели с ростом атмосферного давления начнется усиление антикилона. Он прекратит дожди, и дневная температура начнет повышаться: в среду до плюс 16 градусов, в четверг до плюс 18 градусов", - отметили специалисты.
Как сообщили в "Фобосе", циклоны вынуждены будут вновь огибать антицилкон по северным траектрориям, так что столичный регион окажется в их теплом секторе. Противостояние атлантических вихрей и антициклона приведет к усилению ветра.
"Во вторник, среду и четверг ветер будет дуть юго-западный, он будет усиливаться в порывах до 12–15, а местами и до 17 метров в секунду. Вероятность коротких дождей возрастет только к четвергу. А в пятницу в столицу вновь придут дожди, температура понизится до плюс 10-15 градусов", - подчеркнули в центре.
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