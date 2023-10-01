https://ria.ru/20231001/pogoda-1899712921.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 01.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T09:25

2023-10-01T09:25

2023-10-01T09:25

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в воскресенье погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. "Ожидается облачная вечером с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В Москве сегодня - плюс 15–17 градусов. На территории области - от 14 до 19 градусов тепла", - сообщил Леус. По его словам, ветер ожидается западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20230926/opros-1898678356.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода