https://ria.ru/20231001/pogoda-1899712921.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 01.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:25
2023-10-01T09:25
2023-10-01T09:25
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в воскресенье погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. "Ожидается облачная вечером с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В Москве сегодня - плюс 15–17 градусов. На территории области - от 14 до 19 градусов тепла", - сообщил Леус. По его словам, ветер ожидается западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20230926/opros-1898678356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидаются дожди и до 17 градусов тепла
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он отметил, что в воскресенье погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт.
"Ожидается облачная вечером с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В Москве
сегодня - плюс 15–17 градусов. На территории области - от 14 до 19 градусов тепла", - сообщил Леус.
По его словам, ветер ожидается западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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