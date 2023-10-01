https://ria.ru/20231001/plennyy-1899802621.html

Пленные бойцы ВСУ рассказали, что трупы их сослуживцев не вывозят из окопов

Пленные бойцы ВСУ рассказали, что трупы их сослуживцев не вывозят из окопов - РИА Новости, 01.10.2023

Пленные бойцы ВСУ рассказали, что трупы их сослуживцев не вывозят из окопов

Украинским военнослужащим приходится стоять на позициях под Артемовском, с которых даже не эвакуируют тела их погибших сослуживцев, рассказал журналистам... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T21:35

2023-10-01T21:35

2023-10-01T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донбасс

донецк

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АРТЕМОВСК (ДНР), 1 окт - РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится стоять на позициях под Артемовском, с которых даже не эвакуируют тела их погибших сослуживцев, рассказал журналистам военнослужащий 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко, взятый в плен под Артемовском. Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВСУ, в том числе военнослужащих 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. "На позиции когда мы заходили, в окопы, там были трупы украинских солдат, уже начинавшие разлагаться. По времени им где-то по три-четыре месяца", - рассказал Мельниченко. Пленный считает, что эти позиции из-за их не очень удачного расположения были не нужны ни российским военнослужащим, ни украинским, однако командование отправило солдат ВСУ туда для того, чтобы показать, что Украина контролирует больше территории. "Для чего нас туда поставили? Просто зафиксировать большую территорию?" - предположил Мельниченко. Его сослуживец, который также оказался в плену, сообщил, что на тела украинских солдат они наткнулись при дооборудовании позиций на данном участке. "Мы начали раскапывать эти окопы и начали доставать трупы разложившиеся. В первом окопе было три тела… во втором - два тела украинских военных. По дороге тоже лежат тела украинских военных", - сказал пленный. По его мнению, тела погибших не эвакуируют из-за "разгильдяйства" украинских командиров. "Очень обидно, именно из-за этого очень обидно. Где-то родственники их ждут, а они лежат тут", - сказал пленный РИА Новости. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899708548.html

https://ria.ru/20230930/vsu-1899594179.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230929/vsu-1899372904.html

артемовск

донбасс

донецк

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Украинские военные, взятые в плен под Артемовском Бойцы 1-й гвардейской танковой армии ЗВО взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных украинских военных. Пленные рассказали, что им приходилось стоять в окопах, из которых не эвакуировали тела погибших 2023-10-01T21:35 true PT2M17S

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в мире, артемовск, донбасс, донецк