https://ria.ru/20231001/piskarev-1899742521.html
Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой
Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой - РИА Новости, 01.10.2023
Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой
Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев предложил организовать обмен законодательными практиками с парламентами Латинской Америки. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:09
2023-10-01T13:09
2023-10-01T13:09
латинская америка
россия
василий пискарев
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев предложил организовать обмен законодательными практиками с парламентами Латинской Америки. "В целом мы предлагаем: во-первых, организовать на уровне профильных комитетов и комиссий обмен лучшими законодательными практиками и правоприменительным опытом", - сообщил Пискарев на межпарламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Также он предложил организовать и провести совместные мероприятия, в том числе дистанционно, по вопросам в сфере кибербезопасности, противодействия экстремизму, терроризму и организованной наркопреступности, а также по защите суверенитета. Кроме того, Пискарев предложил организовать работу по выработке согласованных позиций на международных площадках по наиболее острым вопросам международной безопасности. "Мы видим, что важнейшей на сегодня задачей является сохранение и укрепление наших давних традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих народы России и Латинской Америки", - отметил он.
https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899735318.html
https://ria.ru/20230929/putin-1899525550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латинская америка, россия, василий пискарев, госдума рф, в мире
Латинская Америка, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, В мире
Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой
Пискарев предложил обмен законодательными практиками с Латинской Америкой
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев предложил организовать обмен законодательными практиками с парламентами Латинской Америки.
"В целом мы предлагаем: во-первых, организовать на уровне профильных комитетов и комиссий обмен лучшими законодательными практиками и правоприменительным опытом", - сообщил Пискарев на межпарламентской конференции "Россия - Латинская Америка".
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Также он предложил организовать и провести совместные мероприятия, в том числе дистанционно, по вопросам в сфере кибербезопасности, противодействия экстремизму, терроризму и организованной наркопреступности, а также по защите суверенитета.
Кроме того, Пискарев предложил организовать работу по выработке согласованных позиций на международных площадках по наиболее острым вопросам международной безопасности.
"Мы видим, что важнейшей на сегодня задачей является сохранение и укрепление наших давних традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих народы России
и Латинской Америки", - отметил он.
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