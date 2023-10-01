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Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой - РИА Новости, 01.10.2023
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13:09 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/piskarev-1899742521.html
Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой
Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой - РИА Новости, 01.10.2023
Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой
Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев предложил организовать обмен законодательными практиками с парламентами Латинской Америки. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:09
2023-10-01T13:09
латинская америка
россия
василий пискарев
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев предложил организовать обмен законодательными практиками с парламентами Латинской Америки. "В целом мы предлагаем: во-первых, организовать на уровне профильных комитетов и комиссий обмен лучшими законодательными практиками и правоприменительным опытом", - сообщил Пискарев на межпарламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Также он предложил организовать и провести совместные мероприятия, в том числе дистанционно, по вопросам в сфере кибербезопасности, противодействия экстремизму, терроризму и организованной наркопреступности, а также по защите суверенитета. Кроме того, Пискарев предложил организовать работу по выработке согласованных позиций на международных площадках по наиболее острым вопросам международной безопасности. "Мы видим, что важнейшей на сегодня задачей является сохранение и укрепление наших давних традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих народы России и Латинской Америки", - отметил он.
https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899735318.html
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латинская америка, россия, василий пискарев, госдума рф, в мире
Латинская Америка, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, В мире
Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой

Пискарев предложил обмен законодательными практиками с Латинской Америкой

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев предложил организовать обмен законодательными практиками с парламентами Латинской Америки.
"В целом мы предлагаем: во-первых, организовать на уровне профильных комитетов и комиссий обмен лучшими законодательными практиками и правоприменительным опытом", - сообщил Пискарев на межпарламентской конференции "Россия - Латинская Америка".
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Также он предложил организовать и провести совместные мероприятия, в том числе дистанционно, по вопросам в сфере кибербезопасности, противодействия экстремизму, терроризму и организованной наркопреступности, а также по защите суверенитета.
Кроме того, Пискарев предложил организовать работу по выработке согласованных позиций на международных площадках по наиболее острым вопросам международной безопасности.
"Мы видим, что важнейшей на сегодня задачей является сохранение и укрепление наших давних традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих народы России и Латинской Америки", - отметил он.
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