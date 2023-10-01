https://ria.ru/20231001/piskarev-1899742521.html

Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой

Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой - РИА Новости, 01.10.2023

Пискарев предложил совместные мероприятия с Латинской Америкой

Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев предложил организовать обмен законодательными практиками с парламентами Латинской Америки. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T13:09

2023-10-01T13:09

2023-10-01T13:09

латинская америка

россия

василий пискарев

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев предложил организовать обмен законодательными практиками с парламентами Латинской Америки. "В целом мы предлагаем: во-первых, организовать на уровне профильных комитетов и комиссий обмен лучшими законодательными практиками и правоприменительным опытом", - сообщил Пискарев на межпарламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Также он предложил организовать и провести совместные мероприятия, в том числе дистанционно, по вопросам в сфере кибербезопасности, противодействия экстремизму, терроризму и организованной наркопреступности, а также по защите суверенитета. Кроме того, Пискарев предложил организовать работу по выработке согласованных позиций на международных площадках по наиболее острым вопросам международной безопасности. "Мы видим, что важнейшей на сегодня задачей является сохранение и укрепление наших давних традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих народы России и Латинской Америки", - отметил он.

https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899735318.html

https://ria.ru/20230929/putin-1899525550.html

латинская америка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

латинская америка, россия, василий пискарев, госдума рф, в мире