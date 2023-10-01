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В Уфе шесть студентов колледжа попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 01.10.2023
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15:08 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/otravlenie-1899757427.html
В Уфе шесть студентов колледжа попали в больницу с отравлением
В Уфе шесть студентов колледжа попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 01.10.2023
В Уфе шесть студентов колледжа попали в больницу с отравлением
Шесть студентов торгово-экономического колледжа в Уфе госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:08
2023-10-01T15:08
происшествия
уфа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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УФА, 1 окт - РИА Новости. Шесть студентов торгово-экономического колледжа в Уфе госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. "Минздраву республики поступают запросы по случаю массового обращения студентов торгово-экономического колледжа за медицинской помощью. На данный момент в инфекционную больницу госпитализировано шесть студентов", - написал министр в своем Telegram-канале. Рахматуллин пояснил, что в стационар студенты начали поступать еще в пятницу. "Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь",- добавил он. В Минздраве региона РИА Новости уточнили, что у студентов диагностировали отравление. Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока в колледже. "Сотрудники Роспотребнадзора деятельность пищеблока приостановили до решения суда. Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается. Виновные понесут ответственность", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20230925/khimreagenty-1898577235.html
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происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Уфе шесть студентов колледжа попали в больницу с отравлением

В Уфе шесть студентов колледжа попали в инфекционную больницу с отравлением

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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УФА, 1 окт - РИА Новости. Шесть студентов торгово-экономического колледжа в Уфе госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
«
"Минздраву республики поступают запросы по случаю массового обращения студентов торгово-экономического колледжа за медицинской помощью. На данный момент в инфекционную больницу госпитализировано шесть студентов", - написал министр в своем Telegram-канале.
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Рахматуллин пояснил, что в стационар студенты начали поступать еще в пятницу.
«
"Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь",- добавил он.
В Минздраве региона РИА Новости уточнили, что у студентов диагностировали отравление.
Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока в колледже. "Сотрудники Роспотребнадзора деятельность пищеблока приостановили до решения суда. Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается. Виновные понесут ответственность", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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ПроисшествияУфаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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