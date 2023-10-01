https://ria.ru/20231001/otravlenie-1899757427.html

В Уфе шесть студентов колледжа попали в больницу с отравлением

В Уфе шесть студентов колледжа попали в больницу с отравлением - РИА Новости, 01.10.2023

В Уфе шесть студентов колледжа попали в больницу с отравлением

Шесть студентов торгово-экономического колледжа в Уфе госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:08

2023-10-01T15:08

2023-10-01T15:08

происшествия

уфа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585816595_0:107:3259:1940_1920x0_80_0_0_6e009625d00f6d942dda7cdff3aa9729.jpg

УФА, 1 окт - РИА Новости. Шесть студентов торгово-экономического колледжа в Уфе госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. "Минздраву республики поступают запросы по случаю массового обращения студентов торгово-экономического колледжа за медицинской помощью. На данный момент в инфекционную больницу госпитализировано шесть студентов", - написал министр в своем Telegram-канале. Рахматуллин пояснил, что в стационар студенты начали поступать еще в пятницу. "Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь",- добавил он. В Минздраве региона РИА Новости уточнили, что у студентов диагностировали отравление. Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока в колледже. "Сотрудники Роспотребнадзора деятельность пищеблока приостановили до решения суда. Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается. Виновные понесут ответственность", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20230925/khimreagenty-1898577235.html

https://ria.ru/20230915/otravlenie-1896443824.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество