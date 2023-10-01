https://ria.ru/20231001/oruzhie-1899810889.html
В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре
В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре - РИА Новости, 02.10.2023
В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о высокой вероятности иностранного происхождения оружия, использованного боевиками в ходе попытки теракта... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-01T20:59
2023-10-01T20:59
2023-10-02T00:00
в мире
турция
анкара (провинция)
яшар гюлер
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о высокой вероятности иностранного происхождения оружия, использованного боевиками в ходе попытки теракта в центре Анкары. Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта "последними вздохами террористов". Ответственность за нее взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), передал телеканал A Haber. "Происхождение оружия, скорее всего, иностранное", - приводит слова министра газета Star.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), яшар гюлер, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Яшар Гюлер, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре
Глава МО Турции заявил об иностранном происхождении оружия террористов в Анкаре