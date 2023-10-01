https://ria.ru/20231001/oruzhie-1899810889.html

В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре

В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре - РИА Новости, 02.10.2023

В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о высокой вероятности иностранного происхождения оружия, использованного боевиками в ходе попытки теракта... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-01T20:59

2023-10-01T20:59

2023-10-02T00:00

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анкара (провинция)

яшар гюлер

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о высокой вероятности иностранного происхождения оружия, использованного боевиками в ходе попытки теракта в центре Анкары. Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта "последними вздохами террористов". Ответственность за нее взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), передал телеканал A Haber. "Происхождение оружия, скорее всего, иностранное", - приводит слова министра газета Star.

https://ria.ru/20231001/terakt-1899783207.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, анкара (провинция), яшар гюлер, реджеп тайип эрдоган