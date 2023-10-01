Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 01.10.2023 (обновлено: 00:00 02.10.2023)
https://ria.ru/20231001/oruzhie-1899810889.html
В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре
В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре - РИА Новости, 02.10.2023
В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о высокой вероятности иностранного происхождения оружия, использованного боевиками в ходе попытки теракта... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-01T20:59
2023-10-02T00:00
в мире
турция
анкара (провинция)
яшар гюлер
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899740040_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_14051da55068cd97a5172fa3522d1e1e.jpg
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о высокой вероятности иностранного происхождения оружия, использованного боевиками в ходе попытки теракта в центре Анкары. Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта "последними вздохами террористов". Ответственность за нее взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), передал телеканал A Haber. "Происхождение оружия, скорее всего, иностранное", - приводит слова министра газета Star.
https://ria.ru/20231001/terakt-1899783207.html
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899740040_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_c6f96cd071a372189263110d3090a2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), яшар гюлер, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Яшар Гюлер, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции заявил об иностранном происхождении оружия у террористов в Анкаре

Глава МО Турции заявил об иностранном происхождении оружия террористов в Анкаре

© AP Photo / Ali UnalТурецкие силы безопасности оцепили территорию после взрыва в Анкаре
Турецкие силы безопасности оцепили территорию после взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Ali Unal
Турецкие силы безопасности оцепили территорию после взрыва в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о высокой вероятности иностранного происхождения оружия, использованного боевиками в ходе попытки теракта в центре Анкары.
Глава МВД Турции Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвался, другой нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта "последними вздохами террористов". Ответственность за нее взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), передал телеканал A Haber.
«
"Происхождение оружия, скорее всего, иностранное", - приводит слова министра газета Star.
Сотрудник турецких сил безопасности возле оцепленной зоны после взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в Анкаре
Вчера, 18:15
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Яшар ГюлерРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала