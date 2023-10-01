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Даже Байден признал. В США испугались из-за российского оружия - РИА Новости, 01.10.2023
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10:35 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/oruzhie-1899724404.html
Даже Байден признал. В США испугались из-за российского оружия
Даже Байден признал. В США испугались из-за российского оружия - РИА Новости, 01.10.2023
Даже Байден признал. В США испугались из-за российского оружия
Против российских гиперзвуковых ракет нет никакой защиты, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:35
2023-10-01T10:35
россия
украина
сша
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Против российских гиперзвуковых ракет нет никакой защиты, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.&quot;Многие из их новых ракет летят со скоростью 7, 8, 9 махов. &lt;…&gt; Против них нет защиты, и даже Джо Байден признал, что нет оборонительных средств против некоторых ракет, которые были выпущены Россией по различным ключевым точкам на Украине&quot;, — указал эксперт.Он также предупредил, что США не стоит недооценивать Россию и поражающую возможность ее вооруженных сил, указав, что такой подход может привести к неблагоприятным последствиям.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
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россия, украина, сша, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Россия, Украина, США, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Даже Байден признал. В США испугались из-за российского оружия

Экс-агент ЦРУ Макговерн: российские гиперзвуковые ракеты невозможно сбить

© Минобороны РФКадр видео удара "Искандером" по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon
Кадр видео удара Искандером по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon
© Минобороны РФ
Кадр видео удара "Искандером" по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Против российских гиперзвуковых ракет нет никакой защиты, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.
«

"Многие из их новых ракет летят со скоростью 7, 8, 9 махов. <…> Против них нет защиты, и даже Джо Байден признал, что нет оборонительных средств против некоторых ракет, которые были выпущены Россией по различным ключевым точкам на Украине", — указал эксперт.

Он также предупредил, что США не стоит недооценивать Россию и поражающую возможность ее вооруженных сил, указав, что такой подход может привести к неблагоприятным последствиям.
Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
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РоссияУкраинаСШАДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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