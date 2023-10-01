https://ria.ru/20231001/oruzhie-1899724404.html

Даже Байден признал. В США испугались из-за российского оружия

Даже Байден признал. В США испугались из-за российского оружия - РИА Новости, 01.10.2023

Даже Байден признал. В США испугались из-за российского оружия

Против российских гиперзвуковых ракет нет никакой защиты, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:35

2023-10-01T10:35

2023-10-01T10:35

россия

украина

сша

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Против российских гиперзвуковых ракет нет никакой защиты, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру."Многие из их новых ракет летят со скоростью 7, 8, 9 махов. <…> Против них нет защиты, и даже Джо Байден признал, что нет оборонительных средств против некоторых ракет, которые были выпущены Россией по различным ключевым точкам на Украине", — указал эксперт.Он также предупредил, что США не стоит недооценивать Россию и поражающую возможность ее вооруженных сил, указав, что такой подход может привести к неблагоприятным последствиям.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.

https://ria.ru/20231001/udar-1899709973.html

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россия, украина, сша, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), в мире