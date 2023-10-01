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ВСУ ночью выпустили 20 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 20 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 01.10.2023
ВСУ ночью выпустили 20 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области
Украинские войска обстреляли ночью район Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 20 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:10
2023-10-01T11:10
2023-10-01T11:10
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ночью район Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 20 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Кардашинка, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки по городам и селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, прилетело около 70 снарядов.
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новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
ВСУ ночью выпустили 20 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ ночью выпустили 20 снарядов по району Новой Каховки в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ночью район Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 20 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Кардашинка, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Всего за сутки по городам и селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, прилетело около 70 снарядов.
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