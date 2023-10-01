https://ria.ru/20231001/obstrely-1899729380.html

ВСУ ночью выпустили 20 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области

ВСУ ночью выпустили 20 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 01.10.2023

ВСУ ночью выпустили 20 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области

Украинские войска обстреляли ночью район Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 20 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T11:10

2023-10-01T11:10

2023-10-01T11:10

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ночью район Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 20 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Днепряны, Кардашинка, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки по городам и селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, прилетело около 70 снарядов.

https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка, херсонская область