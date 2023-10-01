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Водоканал "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:19 01.10.2023 (обновлено: 18:48 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/obstrel-1899777343.html
Водоканал "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки ВСУ
Водоканал "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
Водоканал "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки ВСУ
Участок водоканала "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:19
2023-10-01T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Участок водоканала "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. &quot;В результате обстрела Горловки со стороны ВФУ повреждены трубы канала &quot;Северский Донец — Донбасс&quot; на участке от жилого массива &quot;Строитель&quot; до шахты Ленина&quot;, — уточнил он.При ударе также получила повреждения фильтровальная станция № 2, рассказал мэр.Как сообщили ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили ночью по Горловке четыре снаряда калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в регионе в нем жило более 250 тысяч человек.Украинские военные с 2014 года регулярно обстреливают Горловку и другие города Донбасса.
https://ria.ru/20230930/gorlovka-1899622955.html
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в мире, горловка, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Иван Приходько
Водоканал "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки ВСУ

Из-за атаки со стороны ВСУ повреждены трубы канала "Северский Донец — Донбасс"

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоврежденные трубы канала "Северский Донец — Донбасс"
Поврежденные трубы канала Северский Донец — Донбасс - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Поврежденные трубы канала "Северский Донец — Донбасс"
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Участок водоканала "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«

"В результате обстрела Горловки со стороны ВФУ повреждены трубы канала "Северский Донец — Донбасс" на участке от жилого массива "Строитель" до шахты Ленина", — уточнил он.

При ударе также получила повреждения фильтровальная станция № 2, рассказал мэр.
Как сообщили ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили ночью по Горловке четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в регионе в нем жило более 250 тысяч человек.
Украинские военные с 2014 года регулярно обстреливают Горловку и другие города Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаИван Приходько
 
 
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