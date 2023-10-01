https://ria.ru/20231001/obstrel-1899777343.html

Водоканал "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки ВСУ

Водоканал "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023

Водоканал "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки ВСУ

Участок водоканала "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:19

2023-10-01T17:19

2023-10-01T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

иван приходько

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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Участок водоканала "Северский Донец — Донбасс" получил повреждения из-за атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Горловки со стороны ВФУ повреждены трубы канала "Северский Донец — Донбасс" на участке от жилого массива "Строитель" до шахты Ленина", — уточнил он.При ударе также получила повреждения фильтровальная станция № 2, рассказал мэр.Как сообщили ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили ночью по Горловке четыре снаряда калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в регионе в нем жило более 250 тысяч человек.Украинские военные с 2014 года регулярно обстреливают Горловку и другие города Донбасса.

https://ria.ru/20230930/gorlovka-1899622955.html

https://ria.ru/20231001/obstrel-1899713622.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, иван приходько