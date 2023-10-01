https://ria.ru/20231001/obstrel-1899763120.html

Украинские войска выпустили еще 37 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили еще 37 снарядов по ДНР - РИА Новости, 01.10.2023

Украинские войска выпустили еще 37 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили еще 37 снарядов по Донецку, Ясиноватскому району, Зайцево и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:50

2023-10-01T15:50

2023-10-01T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

зайцево

горловка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 37 снарядов по Донецку, Ясиноватскому району, Зайцево и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном.Ведомство также сообщает, что украинские войска с 11.15 до 14.55 выпустили еще 18 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, а с 11.20 до 14.10 обстреляли восемью снарядами калибра 152 миллиметра Горловку. В 14.20 под обстрел семью натовскими снарядами попал населенный пункт Зайцево. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

донецк

зайцево

горловка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, зайцево, горловка, сцкк, нато