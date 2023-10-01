Украинские войска выпустили еще 37 снарядов по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 37 снарядов по четырем населенным пунктам
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая
Фрагмент снаряда в квартире многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 37 снарядов по Донецку, Ясиноватскому району, Зайцево и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном.
Ведомство также сообщает, что украинские войска с 11.15 до 14.55 выпустили еще 18 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, а с 11.20 до 14.10 обстреляли восемью снарядами калибра 152 миллиметра Горловку. В 14.20 под обстрел семью натовскими снарядами попал населенный пункт Зайцево.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.