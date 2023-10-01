https://ria.ru/20231001/obstrel-1899695319.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.10.2023

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 60 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T02:18

2023-10-01T02:18

2023-10-01T02:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 60 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 60 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Никольское, Новопетриковка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Ольгинке, а также о ранении шести гражданских лиц, в том числе ребенка 2004 года рождения. В предыдущие сутки ВСУ 10 раз обстреляли территорию ДНР.

https://ria.ru/20231001/obstrel-1899690417.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, вооруженные силы украины