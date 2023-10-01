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"Все сложно": в Германии испугались маневра России на Украине - РИА Новости, 01.10.2023
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11:31 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/oborona-1899731765.html
"Все сложно": в Германии испугались маневра России на Украине
"Все сложно": в Германии испугались маневра России на Украине - РИА Новости, 01.10.2023
"Все сложно": в Германии испугались маневра России на Украине
Украинские военные не смогли добиться успеха в контрнаступлении из-за глубоко продуманной обороны, выстроенной Россией, заявил в эфире немецкого телеканала Welt РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:31
2023-10-01T11:31
в мире
россия
германия
украина
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.Украинские военные не смогли добиться успеха в контрнаступлении из-за глубоко продуманной обороны, выстроенной Россией, заявил в эфире немецкого телеканала Welt генерал в отставке Райнхард Вольски."Очень трудно прорвать хорошо подготовленную оборону &lt;…&gt;. Это сложная задача, которая неминуемо ведет к большому количеству жертв", – оценил он ситуацию.Вольски также назвал несвоевременные поставки западного оружия еще одним фактором провала контрнаступления ВСУ.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231001/pomosch-1899722205.html
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в мире, россия, германия, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, welt, нато
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Welt, НАТО
"Все сложно": в Германии испугались маневра России на Украине

Немецкий генерал Вольски: ВСУ бессильны против российской линии обороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России у снарядов для реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Военнослужащие Вооруженных сил России у снарядов для реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России у снарядов для реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.Украинские военные не смогли добиться успеха в контрнаступлении из-за глубоко продуманной обороны, выстроенной Россией, заявил в эфире немецкого телеканала Welt генерал в отставке Райнхард Вольски.
"Очень трудно прорвать хорошо подготовленную оборону <…>. Это сложная задача, которая неминуемо ведет к большому количеству жертв", – оценил он ситуацию.
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Вольски также назвал несвоевременные поставки западного оружия еще одним фактором провала контрнаступления ВСУ.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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