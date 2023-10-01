https://ria.ru/20231001/moskva-1899744533.html
Дептранс Москвы выпустил карты "Тройка" к юбилею Музея МХАТ
Дептранс Москвы выпустил карты "Тройка" к юбилею Музея МХАТ - РИА Новости, 01.10.2023
Дептранс Москвы выпустил карты "Тройка" к юбилею Музея МХАТ
Департамент транспорта Москвы выпустил лимитированные карты "Тройка" к 100-летию со дня основания Музея МХАТ, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:32
2023-10-01T13:32
2023-10-01T13:51
культура
москва
максим ликсутов
департамент транспорта г. москвы
культура
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы выпустил лимитированные карты "Тройка" к 100-летию со дня основания Музея МХАТ, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Поздравляем со 100-летним юбилеем Музея МХАТ. В честь этого события мы выпустили лимитированные "Тройки", их можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также в интернет-магазине", - сказал Ликсутов. Уточняется, что на новых картах "Тройка" будут изображены некоторые уникальные экспонаты Московского Художественного театра. Музей МХАТ – единственный в своем роде системно собирающий предметы с начала зарождения театра и обладающий большой коллекцией, составляющей более 340 тысяч единиц хранения. Фонды Музея МХАТ и его филиалов – Дома-музея Станиславского и Музея-квартиры Немировича-Данченко – представляют собой уникальное собрание исторических документов и материалов, произведений искусства, мемориальных предметов, имеющих всероссийскую и мировую известность.
https://ria.ru/20230321/muzeynyemarshrutyryazan-1851773350.html
https://ria.ru/20231001/metro-1899727361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, культура
Культура, Москва, Максим Ликсутов , Департамент транспорта г. Москвы, Культура
Дептранс Москвы выпустил карты "Тройка" к юбилею Музея МХАТ
Дептранс Москвы выпустил лимитированные карты "Тройка" к столетию Музея МХАТ
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Департамент транспорта Москвы выпустил лимитированные карты "Тройка" к 100-летию со дня основания Музея МХАТ, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводятся в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"Поздравляем со 100-летним юбилеем Музея МХАТ. В честь этого события мы выпустили лимитированные "Тройки", их можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также в интернет-магазине", - сказал Ликсутов.
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Уточняется, что на новых картах "Тройка" будут изображены некоторые уникальные экспонаты Московского Художественного театра.
Музей МХАТ – единственный в своем роде системно собирающий предметы с начала зарождения театра и обладающий большой коллекцией, составляющей более 340 тысяч единиц хранения.
Фонды Музея МХАТ и его филиалов – Дома-музея Станиславского и Музея-квартиры Немировича-Данченко – представляют собой уникальное собрание исторических документов и материалов, произведений искусства, мемориальных предметов, имеющих всероссийскую и мировую известность.
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