https://ria.ru/20231001/moskva-1899744533.html

Дептранс Москвы выпустил карты "Тройка" к юбилею Музея МХАТ

Дептранс Москвы выпустил карты "Тройка" к юбилею Музея МХАТ - РИА Новости, 01.10.2023

Дептранс Москвы выпустил карты "Тройка" к юбилею Музея МХАТ

Департамент транспорта Москвы выпустил лимитированные карты "Тройка" к 100-летию со дня основания Музея МХАТ, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T13:32

2023-10-01T13:32

2023-10-01T13:51

культура

москва

максим ликсутов

департамент транспорта г. москвы

культура

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы выпустил лимитированные карты "Тройка" к 100-летию со дня основания Музея МХАТ, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Поздравляем со 100-летним юбилеем Музея МХАТ. В честь этого события мы выпустили лимитированные "Тройки", их можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также в интернет-магазине", - сказал Ликсутов. Уточняется, что на новых картах "Тройка" будут изображены некоторые уникальные экспонаты Московского Художественного театра. Музей МХАТ – единственный в своем роде системно собирающий предметы с начала зарождения театра и обладающий большой коллекцией, составляющей более 340 тысяч единиц хранения. Фонды Музея МХАТ и его филиалов – Дома-музея Станиславского и Музея-квартиры Немировича-Данченко – представляют собой уникальное собрание исторических документов и материалов, произведений искусства, мемориальных предметов, имеющих всероссийскую и мировую известность.

https://ria.ru/20230321/muzeynyemarshrutyryazan-1851773350.html

https://ria.ru/20231001/metro-1899727361.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, культура