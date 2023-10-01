https://ria.ru/20231001/moldaviya-1899739478.html

Экс-премьер Молдавии оценил готовность страны к переговорам с ЕС

Экс-премьер Молдавии оценил готовность страны к переговорам с ЕС - РИА Новости, 01.10.2023

Экс-премьер Молдавии оценил готовность страны к переговорам с ЕС

Молдавия не готова к переговорам по вступлению в Евросоюз, власти провалили ряд реформ, заявил бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:38

2023-10-01T12:38

2023-10-01T13:38

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

майя санду

влад филат

евросоюз

либерально-демократическая партия молдавии

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КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Молдавия не готова к переговорам по вступлению в Евросоюз, власти провалили ряд реформ, заявил бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной Либерал-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат. Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что Национальный план действий по вступлению страны в Евросоюз вынесен на общественное обсуждение, а с 1 октября официальный Кишинев начнет пересматривать местное законодательство, чтобы оно соответствовало стандартам Евросоюза, к концу года власти Молдавии рассчитывают начать переговоры по вступлению в ЕС. На данный момент из девяти выдвинутых условий Брюсселя Кишинев отчитался о выполнении только трех. Речь идет о внесении изменений в избирательное законодательство, вовлечении гражданского общества в процесс принятия решений и об обеспечении защиты прав человека. В МИД отмечают, что по другим обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о реформах системы правосудия, борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами. "Не так важно начать переговорный процесс о вступлении в ЕС, как важно быть к нему подготовленным. К сожалению, правящая и пропрезидентская партия "Действие и солидарность" не справилась с задачей, страна оказалась не готова к началу переговоров о вступлении в ЕС. Ряд реформ провалены, катастрофа наблюдается в сельском хозяйстве. Надо объявлять чрезвычайное положение, и спасать аграриев, часть из которых терпит банкротство, а остальные едва сводят концы с концами. Фермеры начинают продавать технику и оставляют землю", - сказал экс-премьер Молдавии в интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"), который финансируется из иностранных источников. Политик выразил сожаление, что власти не довели до конца реформу юстиции. "Любая реформа имеет определенные этапы ее проведения, каждый из которых завершается конкретными результатами, чего нельзя сказать про реформу юстиции в Молдавии. Реформа не должна "прессовать" людей", - сказал Филат. Экс-премьер после нескольких лет неучастия в политической жизни был переизбран председателем Либерально-демократической партии на четыре года. В 2016 году он был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как прокуроры доказали его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). В начале декабря 2020 года он был досрочно освобожден. Филат возглавлял правительство Молдавии с 25 сентября 2009 по 25 апреля 2013 год. При нем Кишинев подписал соглашение о свободной торговле и договор об ассоциации с ЕС. Политологи называют лидера либерал-демократов "крестным отцом" нынешнего президента республики Майи Санду в политике. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.

https://ria.ru/20231001/moldaviya-1899691136.html

https://ria.ru/20230929/port-1899547090.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, влад филат, евросоюз, либерально-демократическая партия молдавии, сбербанк россии