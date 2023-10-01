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Тематические карты "Тройка" выпустили в честь Года педагога и наставника
Тематические карты "Тройка" выпустили в честь Года педагога и наставника - РИА Новости, 01.10.2023
Тематические карты "Тройка" выпустили в честь Года педагога и наставника
Тематические транспортные карты "Тройка" выпустили в Москве в честь Года педагога и наставника их можно приобрести в кассах станций Кольцевой линии московского... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:04
2023-10-01T11:04
2023-10-01T11:04
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тематические транспортные карты "Тройка" выпустили в Москве в честь Года педагога и наставника их можно приобрести в кассах станций Кольцевой линии московского метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы выпустили тематические карты "Тройка" в честь Года педагога и наставника. Мы благодарим преподавателей за их труд и вклад в российское образование", — сказано в сообщении. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, этот год в России объявлен Годом педагога и наставника. "Совместно с Минпросвещения России мы выпустили тематические карты "Тройка" накануне Дня учителя, чтобы поздравить преподавателей с их профессиональным праздником и еще раз сказать им спасибо за работу и вклад в будущее наших детей", - добавил он. День учителя отмечается в России 5 октября. В столичном дептрансе рассказали, что выпуск карт совпадает со стартом Большой учительской недели - со 2 по 8 октября по всей стране пройдут акции и торжества, посвященные педагогам. "Лимитированные карты "Тройка" можно найти в кассах станций Кольцевой линии московского метро", - добавили в ведомстве.
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общество
Год педагога и наставника, Общество
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тематические транспортные карты "Тройка" выпустили в Москве в честь Года педагога и наставника их можно приобрести в кассах станций Кольцевой линии московского метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мы выпустили тематические карты "Тройка" в честь Года педагога и наставника. Мы благодарим преподавателей за их труд и вклад в российское образование", — сказано в сообщении.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, этот год в России объявлен Годом педагога и наставника.
"Совместно с Минпросвещения России мы выпустили тематические карты "Тройка" накануне Дня учителя, чтобы поздравить преподавателей с их профессиональным праздником и еще раз сказать им спасибо за работу и вклад в будущее наших детей", - добавил он.
День учителя отмечается в России 5 октября.
В столичном дептрансе рассказали, что выпуск карт совпадает со стартом Большой учительской недели - со 2 по 8 октября по всей стране пройдут акции и торжества, посвященные педагогам.
"Лимитированные карты "Тройка" можно найти в кассах станций Кольцевой линии московского метро", - добавили в ведомстве.