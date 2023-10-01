https://ria.ru/20231001/makkarti-1899795603.html

Маккарти уверен, что сохранит должность спикера в палате представителей

Маккарти уверен, что сохранит должность спикера в палате представителей - РИА Новости, 01.10.2023

Маккарти уверен, что сохранит должность спикера в палате представителей

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти уверен, что сохранит за собой должность спикера, несмотря на возможную угрозу его... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T20:10

2023-10-01T20:10

2023-10-01T20:10

в мире

сша

кевин маккарти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843348700_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_251d3e4ea40002780870288ff9a595c1.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти уверен, что сохранит за собой должность спикера, несмотря на возможную угрозу его отстранения со стороны соратников по Республиканской партии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS."Я уцелею", - ответил он на вопрос об угрозе отстранения. В воскресенье член палаты представителей республиканец Мэтт Гаетц заявил, что на предстоящей неделе намерен подать прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты, объяснив это тем, что законодателям необходимо "новое руководство, которому можно доверять". Маккарти, в свою очередь, отметил, что Гаетца "больше заботят телевизионные интервью", чем желание "что-нибудь делать". Ранее газета Washington Post также сообщала, что ультраправые республиканцы планируют сместить Маккарти с поста спикера палаты представителей США уже на предстоящей неделе. Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со своего поста и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате американского парламента рискует быть заблокированным. Учитывая возможные разногласия среди республиканцев, судьбу Маккарти на посту спикера в случае голосования будут решать демократы, поскольку предложение о смещении спикера для принятия должно получить поддержку большинства членов палаты представителей, указывает Washington Post. Демократы еще не определились с тем, будут ли они защищать Маккарти или же проголосуют против него, пишет газета со ссылкой на несколько источников.

https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html

https://ria.ru/20231001/tramp-1899787131.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, кевин маккарти