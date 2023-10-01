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Маккарти уверен, что сохранит должность спикера в палате представителей - РИА Новости, 01.10.2023
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20:10 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/makkarti-1899795603.html
Маккарти уверен, что сохранит должность спикера в палате представителей
Маккарти уверен, что сохранит должность спикера в палате представителей - РИА Новости, 01.10.2023
Маккарти уверен, что сохранит должность спикера в палате представителей
Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти уверен, что сохранит за собой должность спикера, несмотря на возможную угрозу его... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T20:10
2023-10-01T20:10
в мире
сша
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти уверен, что сохранит за собой должность спикера, несмотря на возможную угрозу его отстранения со стороны соратников по Республиканской партии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS."Я уцелею", - ответил он на вопрос об угрозе отстранения. В воскресенье член палаты представителей республиканец Мэтт Гаетц заявил, что на предстоящей неделе намерен подать прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты, объяснив это тем, что законодателям необходимо "новое руководство, которому можно доверять". Маккарти, в свою очередь, отметил, что Гаетца "больше заботят телевизионные интервью", чем желание "что-нибудь делать". Ранее газета Washington Post также сообщала, что ультраправые республиканцы планируют сместить Маккарти с поста спикера палаты представителей США уже на предстоящей неделе. Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со своего поста и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате американского парламента рискует быть заблокированным. Учитывая возможные разногласия среди республиканцев, судьбу Маккарти на посту спикера в случае голосования будут решать демократы, поскольку предложение о смещении спикера для принятия должно получить поддержку большинства членов палаты представителей, указывает Washington Post. Демократы еще не определились с тем, будут ли они защищать Маккарти или же проголосуют против него, пишет газета со ссылкой на несколько источников.
https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html
https://ria.ru/20231001/tramp-1899787131.html
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60
в мире, сша, кевин маккарти
В мире, США, Кевин Маккарти
Маккарти уверен, что сохранит должность спикера в палате представителей

Маккарти уверен, что сохранит должность спикера, несмотря на угрозу отстранения

© AP Photo / Andrew HarnikКевин Маккарти
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Кевин Маккарти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти уверен, что сохранит за собой должность спикера, несмотря на возможную угрозу его отстранения со стороны соратников по Республиканской партии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
«
"Я уцелею", - ответил он на вопрос об угрозе отстранения.
В воскресенье член палаты представителей республиканец Мэтт Гаетц заявил, что на предстоящей неделе намерен подать прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты, объяснив это тем, что законодателям необходимо "новое руководство, которому можно доверять".
Маккарти, в свою очередь, отметил, что Гаетца "больше заботят телевизионные интервью", чем желание "что-нибудь делать".
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Маккарти заявил, что защита границы США важнее помощи Украине
Вчера, 18:46
Ранее газета Washington Post также сообщала, что ультраправые республиканцы планируют сместить Маккарти с поста спикера палаты представителей США уже на предстоящей неделе.
Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со своего поста и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате американского парламента рискует быть заблокированным.
Учитывая возможные разногласия среди республиканцев, судьбу Маккарти на посту спикера в случае голосования будут решать демократы, поскольку предложение о смещении спикера для принятия должно получить поддержку большинства членов палаты представителей, указывает Washington Post. Демократы еще не определились с тем, будут ли они защищать Маккарти или же проголосуют против него, пишет газета со ссылкой на несколько источников.
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Маккарти уверен, что Трампа выдвинут и он победит на выборах президента США
Вчера, 18:49
 
В миреСШАКевин Маккарти
 
 
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