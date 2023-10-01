https://ria.ru/20231001/makkarti-1899786783.html

Маккарти заявил, что защита границы США важнее помощи Украине

Маккарти заявил, что защита границы США важнее помощи Украине - РИА Новости, 01.10.2023

Маккарти заявил, что защита границы США важнее помощи Украине

Интересы США важнее предоставления дополнительной помощи Украине, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T18:46

2023-10-01T18:46

2023-10-01T19:07

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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Интересы США важнее предоставления дополнительной помощи Украине, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти в интервью телеканалу CBS."Моим приоритетом является Америка и наши границы. Я поддерживаю обеспечение Украины оружием, в котором она нуждается. Но прежде всего я поддерживаю (укрепление. — Прим. ред.) границы", — сказал он.Маккарти подчеркнул, что сейчас Белый дом имеет более трех миллиардов долларов на помощь Киеву. Если с выделением средств возникнут проблемы, то республиканцы в палате представителей готовы обсудить возможные решения, добавил он. Накануне президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом авторы документа исключили выделение средств на нужды Украины. Сам глава государства ранее заявлял, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.Подписание закона устранило угрозу "шатдауна" в США, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября."Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, мог наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласовал бы новый бюджет. Этому препятствовали разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвинил республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов обещали, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.

https://ria.ru/20231001/pomosch-1899750053.html

https://ria.ru/20231001/post-1899771788.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, америка, кевин маккарти, джо байден, сергей лавров, нато