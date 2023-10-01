https://ria.ru/20231001/lipov-1899692969.html

Умер актер из "Республики ШКИД" Александр Липов

Умер актер из "Республики ШКИД" Александр Липов - РИА Новости, 01.10.2023

Умер актер из "Республики ШКИД" Александр Липов

Советский и российский актер Александр Липов умер на 83-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" Орловский театр "Русский стиль" имени Бахтина. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T01:18

2023-10-01T01:18

2023-10-01T10:15

культура

россия

ленфильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899720611_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_29f1987bc07388d062f5494e35e745c2.jpg

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Советский и российский актер Александр Липов умер на 83-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" Орловский театр "Русский стиль" имени Бахтина.Артиста не стало 29 сентября, причина его смерти не уточняется.Как сообщается в некрологе, в 1965 году Липов окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, на протяжении 35 лет работал на киностудии "Ленфильм", где также занимался дубляжем и озвучкой, награжден знаком "Почетный кинематографист России". В 2000 году он перешел на работу в театр "Русский стиль".Фильмография актера насчитывает 88 работ, включая фильмы "Республика ШКИД", "Разрешите взлет!", "Вариант Омега", "Блокада", "Макар-следопыт" и другие.

https://ria.ru/20230928/gembon-1899202698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ленфильм