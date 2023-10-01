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Умер актер из "Республики ШКИД" Александр Липов - РИА Новости, 01.10.2023
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Культура
 
01:18 01.10.2023 (обновлено: 10:15 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/lipov-1899692969.html
Умер актер из "Республики ШКИД" Александр Липов
Умер актер из "Республики ШКИД" Александр Липов - РИА Новости, 01.10.2023
Умер актер из "Республики ШКИД" Александр Липов
Советский и российский актер Александр Липов умер на 83-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" Орловский театр "Русский стиль" имени Бахтина. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T01:18
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культура
россия
ленфильм
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Советский и российский актер Александр Липов умер на 83-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" Орловский театр "Русский стиль" имени Бахтина.Артиста не стало 29 сентября, причина его смерти не уточняется.Как сообщается в некрологе, в 1965 году Липов окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, на протяжении 35 лет работал на киностудии "Ленфильм", где также занимался дубляжем и озвучкой, награжден знаком "Почетный кинематографист России". В 2000 году он перешел на работу в театр "Русский стиль".Фильмография актера насчитывает 88 работ, включая фильмы "Республика ШКИД", "Разрешите взлет!", "Вариант Омега", "Блокада", "Макар-следопыт" и другие.
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россия, ленфильм
Культура, Россия, Ленфильм
Умер актер из "Республики ШКИД" Александр Липов

Актер Александр Липов из фильма "Республика ШКИД" умер на 83-м году жизни

© Пять звезд. ОрелАктер Александр Липов
Актер Александр Липов
© Пять звезд. Орел
Актер Александр Липов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Советский и российский актер Александр Липов умер на 83-м году жизни, сообщил в "ВКонтакте" Орловский театр "Русский стиль" имени Бахтина.
Артиста не стало 29 сентября, причина его смерти не уточняется.
Как сообщается в некрологе, в 1965 году Липов окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, на протяжении 35 лет работал на киностудии "Ленфильм", где также занимался дубляжем и озвучкой, награжден знаком "Почетный кинематографист России". В 2000 году он перешел на работу в театр "Русский стиль".
Фильмография актера насчитывает 88 работ, включая фильмы "Республика ШКИД", "Разрешите взлет!", "Вариант Омега", "Блокада", "Макар-следопыт" и другие.
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