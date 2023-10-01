https://ria.ru/20231001/kosovo-1899760915.html

В Косово задержали серба во время прощания с погибшим на севере края

В Косово задержали серба во время прощания с погибшим на севере края - РИА Новости, 01.10.2023

В Косово задержали серба во время прощания с погибшим на севере края

Косовоалбанская "полиция" задержала на выезде из края серба, ехавшего в траурной колонне с телом погибшего 24 сентября соотечественника, сообщили партия... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:31

2023-10-01T15:31

2023-10-01T15:31

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сербия

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александр вучич

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 1 окт - РИА Новости. Косовоалбанская "полиция" задержала на выезде из края серба, ехавшего в траурной колонне с телом погибшего 24 сентября соотечественника, сообщили партия "Сербский список" и Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии, назвав это новым актом запугивания. В воскресенье на севере Косово проходят похороны погибших 24 сентября в столкновениях с косовоалбанской "полицией" сербов. Сотни родственников, соседей и соотечественников проводили в поселке Лепосавич траурным шествием тело Бояна Мияйловича до местного кладбища. Погибшего Стефана Недельковича провожали из Звечана с колонной автомобилей, которая за машиной с телом следовала через административную линию на кладбище во Врнячка-Бане в центральной Сербии. "Во время большого траура на севере Косово и Метохии каждый день происходят инциденты, которые устраивают спецназовцы (косовского "премьера" Альбина - ред.) Курти. После вчерашнего избиения троих молодых людей в Зубин-Потоке, сегодня на КПП "Ярине" из колонны автомобилей, которые ехали на похороны трагически погибшего Стефана Недельковича, выхвачен и лишен свободы Лазар Яничевич и увезен в неизвестном направлении", - заявила партия косовских сербов "Сербский список". Отмечается, что вооруженные косовоалбанские полицейские вытащили серба из машины в колонне и увели, не объяснив причину взятия под стражу. "Момент, который Приштина выбрала для задержания Лазара Я., показывает прямой расчет Курти и его экстремистов отяготить жизнь сербов задержаниями, ложными обвинениями, побоями, оскорблениями на национальной почве, заставить их оставить свои очаги и север Косово и Метохии и тем самым очистить его от сербов", - указала Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии. Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, отделяющую Косово от остальной территории страны, поскольку Белград не хочет войны. Вучич в ночь на четверг призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".

https://ria.ru/20231001/kosovo-1899733196.html

https://ria.ru/20231001/serbiya-1899721644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, обострение ситуации на границе косово и сербии