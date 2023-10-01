https://ria.ru/20231001/konferentsiya-1899758756.html

Конференция Россия — Латинская Америка будет ежегодной, заявил Слуцкий

Конференция Россия — Латинская Америка будет ежегодной, заявил Слуцкий - РИА Новости, 01.10.2023

Конференция Россия — Латинская Америка будет ежегодной, заявил Слуцкий

Международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" станет ежегодной, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:16

2023-10-01T15:16

2023-10-01T15:26

латинская америка

леонид слуцкий (политик)

в мире

россия

владимир путин

вячеслав володин

москва

госдума рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" станет ежегодной, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Конференция (Россия - Латинская Америка - ред.), которая отныне будет ежегодной", - сказал он на конференции.В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20231001/piskarev-1899742521.html

латинская америка

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

латинская америка, леонид слуцкий (политик), в мире, россия, владимир путин, вячеслав володин, москва, госдума рф