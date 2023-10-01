https://ria.ru/20231001/konferentsiya-1899758756.html
Конференция Россия — Латинская Америка будет ежегодной, заявил Слуцкий
Конференция Россия — Латинская Америка будет ежегодной, заявил Слуцкий - РИА Новости, 01.10.2023
Конференция Россия — Латинская Америка будет ежегодной, заявил Слуцкий
Международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" станет ежегодной, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:16
2023-10-01T15:16
2023-10-01T15:26
латинская америка
леонид слуцкий (политик)
в мире
россия
владимир путин
вячеслав володин
москва
госдума рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" станет ежегодной, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Конференция (Россия - Латинская Америка - ред.), которая отныне будет ежегодной", - сказал он на конференции.В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латинская америка, леонид слуцкий (политик), в мире, россия, владимир путин, вячеслав володин, москва, госдума рф
Латинская Америка, Леонид Слуцкий (политик), В мире, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Москва, Госдума РФ
Конференция Россия — Латинская Америка будет ежегодной, заявил Слуцкий
Слуцкий: парламентская конференция "Россия — Латинская Америка" будет ежегодной