https://ria.ru/20231001/kndr-1899723730.html
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией - РИА Новости, 01.10.2023
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией
КНДР несмотря на враждебные и несправедливые высказывания США продолжит развитие дружбы с Россией ради защиты мира и международной справедливости, заявил МИД... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:31
2023-10-01T10:31
2023-10-01T10:31
в мире
сша
россия
корейский полуостров
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg
СЕУЛ, 1 окт – РИА Новости. КНДР несмотря на враждебные и несправедливые высказывания США продолжит развитие дружбы с Россией ради защиты мира и международной справедливости, заявил МИД КНДР, его слова приводит ЦТАК. "КНДР будет сдерживать военную угрозу и провокации, произвол и своеволие империалистов и надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и на планете путем дальнейшего расширения и развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества с независимыми суверенными государствами, включая РФ", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Он отметил, что враждебное отношение США к дружбе РФ и КНДР "еще раз доказывает", что именно развитие северокорейско-российских отношений является "справедливым путем" к построению нового "мирного мира" и осуществлению "настоящей международной справедливости".
https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899531938.html
сша
россия
корейский полуостров
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f16866c5ac15ea8c09135b9cc3d48860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, США, Россия, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией
МИД: КНДР продолжит развитие дружбы с Россией ради мира и справедливости