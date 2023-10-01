https://ria.ru/20231001/kndr-1899723730.html

КНДР продолжит развитие дружбы с Россией

КНДР продолжит развитие дружбы с Россией - РИА Новости, 01.10.2023

КНДР продолжит развитие дружбы с Россией

КНДР несмотря на враждебные и несправедливые высказывания США продолжит развитие дружбы с Россией ради защиты мира и международной справедливости, заявил МИД... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:31

2023-10-01T10:31

2023-10-01T10:31

в мире

сша

россия

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 1 окт – РИА Новости. КНДР несмотря на враждебные и несправедливые высказывания США продолжит развитие дружбы с Россией ради защиты мира и международной справедливости, заявил МИД КНДР, его слова приводит ЦТАК. "КНДР будет сдерживать военную угрозу и провокации, произвол и своеволие империалистов и надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и на планете путем дальнейшего расширения и развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества с независимыми суверенными государствами, включая РФ", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Он отметил, что враждебное отношение США к дружбе РФ и КНДР "еще раз доказывает", что именно развитие северокорейско-российских отношений является "справедливым путем" к построению нового "мирного мира" и осуществлению "настоящей международной справедливости".

https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899531938.html

сша

россия

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, сша, россия, корейский полуостров, кндр (северная корея)