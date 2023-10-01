Рейтинг@Mail.ru
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/kndr-1899723730.html
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией - РИА Новости, 01.10.2023
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией
КНДР несмотря на враждебные и несправедливые высказывания США продолжит развитие дружбы с Россией ради защиты мира и международной справедливости, заявил МИД... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:31
2023-10-01T10:31
в мире
сша
россия
корейский полуостров
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg
СЕУЛ, 1 окт – РИА Новости. КНДР несмотря на враждебные и несправедливые высказывания США продолжит развитие дружбы с Россией ради защиты мира и международной справедливости, заявил МИД КНДР, его слова приводит ЦТАК. "КНДР будет сдерживать военную угрозу и провокации, произвол и своеволие империалистов и надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и на планете путем дальнейшего расширения и развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества с независимыми суверенными государствами, включая РФ", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Он отметил, что враждебное отношение США к дружбе РФ и КНДР "еще раз доказывает", что именно развитие северокорейско-российских отношений является "справедливым путем" к построению нового "мирного мира" и осуществлению "настоящей международной справедливости".
https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899531938.html
сша
россия
корейский полуостров
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f16866c5ac15ea8c09135b9cc3d48860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, США, Россия, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
КНДР продолжит развитие дружбы с Россией

МИД: КНДР продолжит развитие дружбы с Россией ради мира и справедливости

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 1 окт – РИА Новости. КНДР несмотря на враждебные и несправедливые высказывания США продолжит развитие дружбы с Россией ради защиты мира и международной справедливости, заявил МИД КНДР, его слова приводит ЦТАК.
"КНДР будет сдерживать военную угрозу и провокации, произвол и своеволие империалистов и надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и на планете путем дальнейшего расширения и развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества с независимыми суверенными государствами, включая РФ", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
Он отметил, что враждебное отношение США к дружбе РФ и КНДР "еще раз доказывает", что именно развитие северокорейско-российских отношений является "справедливым путем" к построению нового "мирного мира" и осуществлению "настоящей международной справедливости".
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Замглавы МИД России обсудил с коллегой из КНДР перспективы сотрудничества
29 сентября, 18:30
 
В миреСШАРоссияКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала