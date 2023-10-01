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КНДР назвала НАТО и "альянс" США, Японии и Южной Кореи "раковой опухолью" - РИА Новости, 01.10.2023
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04:51 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/kndr-1899699199.html
КНДР назвала НАТО и "альянс" США, Японии и Южной Кореи "раковой опухолью"
КНДР назвала НАТО и "альянс" США, Японии и Южной Кореи "раковой опухолью" - РИА Новости, 01.10.2023
КНДР назвала НАТО и "альянс" США, Японии и Южной Кореи "раковой опухолью"
Существование зачинщика украинского кризиса - НАТО, а также негласного военного альянса США, Японии и Южной Кореи, которые демонстрируют враждебность по... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T04:51
2023-10-01T04:51
владимир путин
нато
оон
сергей лавров
сша
украина
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СЕУЛ, 1 окт – РИА Новости. Существование зачинщика украинского кризиса - НАТО, а также негласного военного альянса США, Японии и Южной Кореи, которые демонстрируют враждебность по отношению к КНДР и соседним с ней странам, является "раковой опухолью" для международного порядка, основанного на цели и принципах Устава ООН, заявил МИД КНДР. "Именно существование трехстороннего военного альянса США-Япония-"Республика Корея", который явно продемонстрировал враждебные намерения против КНДР и соседних с ней государств, и НАТО – зачинщика ситуации на Украине является раковой опухолью, которая ввергает в опасность международный порядок, основанный на цели и принципах Устава ООН", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Он подчеркнул, что именно альянсы во главе с США становятся все "более опасными", откровенно демонстрируя "агрессивный и шовинистический характер", и постоянно угрожают безопасности независимых суверенных государств. Отношения КНДР и РФ же, по словам чиновника, являются "мощным оплотом" и "стратегической опорой" для защиты мира и сдерживания "произвола, военной угрозы и вмешательства империалистов". Им Чхон Иль добавил, что северокорейско-российские отношения выходят на новый высокий уровень развития, а "злобная антипатия" США к ним показывает только "нехватку ума и силы" у Вашингтона. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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владимир путин, нато, оон, сергей лавров, сша, украина, россия
Владимир Путин, НАТО, ООН, Сергей Лавров, США, Украина, Россия
КНДР назвала НАТО и "альянс" США, Японии и Южной Кореи "раковой опухолью"

МИД КНДР: НАТО и альянс США, Японии и Южной Кореи являются раковой опухолью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 1 окт – РИА Новости. Существование зачинщика украинского кризиса - НАТО, а также негласного военного альянса США, Японии и Южной Кореи, которые демонстрируют враждебность по отношению к КНДР и соседним с ней странам, является "раковой опухолью" для международного порядка, основанного на цели и принципах Устава ООН, заявил МИД КНДР.
«
"Именно существование трехстороннего военного альянса США-Япония-"Республика Корея", который явно продемонстрировал враждебные намерения против КНДР и соседних с ней государств, и НАТО – зачинщика ситуации на Украине является раковой опухолью, которая ввергает в опасность международный порядок, основанный на цели и принципах Устава ООН", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
Он подчеркнул, что именно альянсы во главе с США становятся все "более опасными", откровенно демонстрируя "агрессивный и шовинистический характер", и постоянно угрожают безопасности независимых суверенных государств.
Отношения КНДР и РФ же, по словам чиновника, являются "мощным оплотом" и "стратегической опорой" для защиты мира и сдерживания "произвола, военной угрозы и вмешательства империалистов".
Им Чхон Иль добавил, что северокорейско-российские отношения выходят на новый высокий уровень развития, а "злобная антипатия" США к ним показывает только "нехватку ума и силы" у Вашингтона.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
КНДР раскритиковала попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна
04:37
 
Владимир ПутинНАТОООНСергей ЛавровСШАУкраинаРоссия
 
 
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